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Лайф публикует видео с места убийства предпринимателя в Краснодаре

В городе объявлен план "Перехват" для автомобиля злоумышленников.

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Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места убийства предпринимателя в Краснодаре. Напомним, трое неизвестных расстреляли его из автомобиля и скрылись.

В городе объявлен план "Перехват" для автомобиля "Лада Гранта" белого цвета, на котором передвигались злоумышленники. Личность одного из них удалось установить, это молодой человек 1997 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. На месте обнаружения тела 57-летнего мужчины работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в квартире в Белгороде были найдены убитые мужчина и женщина.

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