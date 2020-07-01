Москвичей предупредили о дожде с градом и сильном ветре

В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, град, а также гроза и сильный ветер. Об этом сообщили на сайте столичного главка МЧС России. По оценкам синоптиков, выпадет свыше 20 миллиметров осадков. Порывы ветра при грозе будут достигать скорости в 20 метров в секунду.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 13:00 до конца суток 01.07.2020 года по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, — отметили в ведомстве.

Специалисты советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а если всё-таки пришлось отправиться в путь, то соблюдать скоростной режим. На улице нужно обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, укрываться следует только в капитальных строениях. Не стоит прятаться под деревьями.