Как бы выглядели всемирно известные звёзды, будь они обычными людьми: 10 забавных примеров

Издание Bored Panda собрало вирусные работы ретушёра planet_hiltron. С помощью магии фотошопа парень невероятно естественно представляет звёзд так, словно они обычные трудяги с графиком 5/2. В подборке ниже — десять самых впечатляющих работ.
Бейонсе и Jay-Z
Сара Джессика Паркер
Джонни Депп
Rihanna
Майли Сайрус
Гвинет Пэлтроу
Николь Кидман
Том Круз
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Мадонна и Леди Гага
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