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Как бы выглядели всемирно известные звёзды, будь они обычными людьми: 10 забавных примеров

Неудивительно, что селебрити выглядят сногсшибательно. Статус и многомиллионные гонорары дают о себе знать. Но как бы выглядели всем известные артисты и актёры, если бы они жили как обычные люди?

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Фото © Instagram / planet_hiltron

Издание Bored Panda собрало вирусные работы ретушёра planet_hiltron. С помощью магии фотошопа парень невероятно естественно представляет звёзд так, словно они обычные трудяги с графиком 5/2. В подборке ниже — десять самых впечатляющих работ.

Бейонсе и Jay-Z

Фото © Instagram / planet_hiltron

Сара Джессика Паркер

Фото © Instagram / planet_hiltron

Джонни Депп

Фото © Instagram / planet_hiltron

Rihanna

Фото © Instagram / planet_hiltron

Майли Сайрус

Фото © Instagram / planet_hiltron

Гвинет Пэлтроу

Фото © Instagram / planet_hiltron

Николь Кидман

Фото © Instagram / planet_hiltron

Том Круз

Фото © Instagram / planet_hiltron

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Фото © Instagram / planet_hiltron

Мадонна и Леди Гага

Фото © Instagram / planet_hiltron

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