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Пенсионер украл внимание всех зрителей прямого эфира, решив поправить здоровье спиртовым антисептиком

Ролик с невозмутимым дедулей расходится в соцсетях, вызывая шутки у пользователей.

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Фото © YouTube / "Синяя Кружка"

В Сети появился ролик, на котором корреспондент телеканала TVP Info вёл репортаж с одного из избирательных участков Варшавы, Польша. Парень рассказывал, как ответственно подошли ко всему организаторы выборов президента, обустроив на входе зону санитарной обработки. А на его фоне представительный дедушка в костюме решил продемонстрировать успех кампании или проверить качество дезинфицирующего средства лично.

Пенсионер попробовал спиртовой антисептик для рук, приложившись к помпе несколько раз. Причем его не смутила женщина, которая вышла из здания и показала, как правильно пользоваться средством. Сладить с пенсионером удалось лишь подошедшей позже бабушке, которая ударила дедушку по руке. К всеобщему разочарованию, имя нового героя соцсетей, а также его состояние неизвестно.

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