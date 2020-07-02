Пенсионер украл внимание всех зрителей прямого эфира, решив поправить здоровье спиртовым антисептиком

В Сети появился ролик, на котором корреспондент телеканала TVP Info вёл репортаж с одного из избирательных участков Варшавы, Польша. Парень рассказывал, как ответственно подошли ко всему организаторы выборов президента, обустроив на входе зону санитарной обработки. А на его фоне представительный дедушка в костюме решил продемонстрировать успех кампании или проверить качество дезинфицирующего средства лично.

Пенсионер попробовал спиртовой антисептик для рук, приложившись к помпе несколько раз. Причем его не смутила женщина, которая вышла из здания и показала, как правильно пользоваться средством. Сладить с пенсионером удалось лишь подошедшей позже бабушке, которая ударила дедушку по руке. К всеобщему разочарованию, имя нового героя соцсетей, а также его состояние неизвестно.