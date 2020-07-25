Фотограф устроила для моделей свидание вслепую, и с первого кадра стало понятно — это любовь

Фотограф Линдси Маккефри из Индианы, США, любит придумывать для своих проектов оригинальные идеи. И в этот раз она подошла с необычной стороны. Девушка пригласила в качестве моделей всех желающих, кто готов к свиданию вслепую. Линдси пришлось перебрать множество вариантов, пока она не нашла идеальное совпадение. Пообещав фото на мотоцикле и в ручье, Линдси связалась с 32-летней Кармон Уайт и 27-летним Дэниелом Алленом.
Фотосессию было решено устроить в день рождения Дэниела. Парочку вывели на дорогу с повязками на глазах, и по знаку от фотографа они сняли их. Увидев друг друга впервые, сперва Кармон и Дэниел были смущены и не знали, куда деть руки, но уже на первом месте съёмки — на мотоцикле — дела пошли на лад. Парочка, как и пристало на свидании, болтала и шутила, поэтому к ручью они уже подошли более расслабленными и весёлыми, пишет Metro.
В воде парень с девушкой плескались в одежде, а потом Кармон повалила Дэниела в ручей и поцеловала. Фотограф еле успевала за своими моделями, но злиться и не думала, ведь всё получилось даже лучше, чем она представляла. Под конец фотосессии пара обменялась телефонами, и Линдси теперь держит кулачки за их отношения, как и множество пользователей Сети. Они все были поражены химией между этими незнакомыми людьми и теперь ждут продолжения истории.
Это лучшая фотосессия на свете! Фотограф и организаторы постарались на славу! Химия между этими двумя просто поражает. Интересно, будут ли они парой, потому что вместе они смотрятся просто изумительно!
Они такие милые тут! Эти фото будто с помолвки, а не с первого свидания!
Блин, они выглядят так, будто вместе уже долгие годы!
Эксперимент Линдси прошёл настолько удачно, теперь её заваливают просьбами устроить ещё одну съёмку и предлагают себя в качестве моделей. Ведь очевидно, что у фотографа прекрасная интуиция и лёгкая рука в выборе пар.