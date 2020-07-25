Фотограф устроила для моделей свидание вслепую, и с первого кадра стало понятно — это любовь

Фотограф Линдси Маккефри из Индианы, США, любит придумывать для своих проектов оригинальные идеи. И в этот раз она подошла с необычной стороны. Девушка пригласила в качестве моделей всех желающих, кто готов к свиданию вслепую. Линдси пришлось перебрать множество вариантов, пока она не нашла идеальное совпадение. Пообещав фото на мотоцикле и в ручье, Линдси связалась с 32-летней Кармон Уайт и 27-летним Дэниелом Алленом.

Фото © Facebook / McCaffry Photography LLC

Фотосессию было решено устроить в день рождения Дэниела. Парочку вывели на дорогу с повязками на глазах, и по знаку от фотографа они сняли их. Увидев друг друга впервые, сперва Кармон и Дэниел были смущены и не знали, куда деть руки, но уже на первом месте съёмки — на мотоцикле — дела пошли на лад. Парочка, как и пристало на свидании, болтала и шутила, поэтому к ручью они уже подошли более расслабленными и весёлыми, пишет Metro.

Фото © Facebook / McCaffry Photography LLC

В воде парень с девушкой плескались в одежде, а потом Кармон повалила Дэниела в ручей и поцеловала. Фотограф еле успевала за своими моделями, но злиться и не думала, ведь всё получилось даже лучше, чем она представляла. Под конец фотосессии пара обменялась телефонами, и Линдси теперь держит кулачки за их отношения, как и множество пользователей Сети. Они все были поражены химией между этими незнакомыми людьми и теперь ждут продолжения истории.

Фото © Facebook / McCaffry Photography LLC

Это лучшая фотосессия на свете! Фотограф и организаторы постарались на славу! Химия между этими двумя просто поражает. Интересно, будут ли они парой, потому что вместе они смотрятся просто изумительно! Cassandra Gates

Они такие милые тут! Эти фото будто с помолвки, а не с первого свидания! Cynthia Crawford Carter

Блин, они выглядят так, будто вместе уже долгие годы! Becky Sheldon

Фото © Facebook / McCaffry Photography LLC