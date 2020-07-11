Лишь бы не съели. Гигантская летучая лисица из Филиппин: такое вообще возможно?

На снимках вниз головой висит животное "человеческих размеров". Лайф показал их биологам и мастерам фотошопа.

Собственно, вот.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex☔ (@AlexJoestar622) June 24, 2020

Как и обычно, своего звёздного часа дождалась картинка уже не первой свежести. К примеру, здесь написано, что ей уже год.

Фото © Twitter / AlexJoestar622

Такое вообще бывает?

На снимок согласился взглянуть специалист по рукокрылым — научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ Илья Артюшин. По его мнению, как минимум можно говорить об обманчивом впечатлении. То есть животное настоящее, но в реальности оно далеко не так огромно, как кажется на этой картинке.

Это съёмка широкоугольным объективом с большой глубиной резкости. Реальные размеры самых крупных крыланов, летучих лисиц — около 40 см от кончика носа до основания хвоста и 1,7 м в размахе крыльев, вес до 1,5 кг. Обитают в Индо-Малайской биогеографической области, на Мадагаскаре и на севере Австралии. Все фруктоядные. Важные распространители семян в тропических лесах. Виды с высокой численностью вредят сельскому хозяйству там, где сведены леса и нет естественных источников корма. Многие виды добывают на мясо и на сувениры Илья Артюшин научный сотрудник лаборатории териологии кафедры зоологии Биологического факультета МГУ

Что же это всё-таки за зверь?

Пойдём простым логическим путём. На свете около 1350 видов рукокрылых. Самые крупные из них — летучие лисицы. Их шесть десятков разновидностей. И рекордсменом в смысле габаритов считают вот такую.

Гигантская летучая лисица. Фото © Wikipedia

Это Pteropus vampyrus — гигантская летучая лисица. Несмотря на устрашающее латинское название, это стопроцентный вегетарианец. Вообще, летучих лисиц называют "фруктовыми летучими мышами". Может быть, поэтому у них, в отличие от многих других рукокрылых, нет эхолокации — такая способность помогает находить добычу. А в данном случае добычу ловить не надо, она неподвижно висит на ветвях и вкусно пахнет, так что эти животные предпочитают руководствоваться нюхом.

Подозревается ещё один персонаж — гривастый ацедорон (Acerodon jubatus). В англоязычном мире принято говорить, что он с "золотой короной". Он чуть поменьше "вампируса" — около 30 сантиметров в длину. Кстати сказать, филиппинский эндемик, то есть обитает исключительно на этом архипелаге.

Гривастый ацедорон. Фото © Shutterstock

А вот, к примеру, тоже весьма эффектный крылан — очковая летучая лисица. Размах крыла — около метра. Любит инжир и эвкалипт. Впрочем, на обсуждаемом фото это точно не она, потому что у той летучей лисицы нет таких "очков".

Очковая летучая лисица. Фото © Shutterstock

В общем-то, они все довольно внушительны. Полюбуйтесь, скажем, на такой спящий вагон. Весьма солидные господа, правда?

Однако, согласитесь, это всё-таки не та сенсация, которую производят некоторые летучие изображения.

Фото © facebook/Vision

Фото © twitter.com/lyle abner

Рукокрылые человеческого роста науке не известны. Поэтому нам с вами остаётся только одно — обратиться к специалистам по фотомонтажу. Профессиональный бильд-редактор Татьяна Руденко рассмотрела тот снимок, который в начале статьи, и заботливо обвела то, что сразу же бросилось ей в глаза.

Фото © Twitter / AlexJoestar622

Так как фотография низкого качества и имеет много артефактов, то трудно сказать точно, фейк это или нет, но если присмотреться, то становится очевидным, что использовалось редактирование фотографии. Контуры головы лисицы нечёткие, то есть был применён эффект "блюра" — размытия Татьяна Руденко Бильд-редактор

Особое внимание Татьяна призвала обратить на лапы, которые держатся за какую-то толстую проволоку или нечто подобное: если бы животное действительно по размерам соответствовало создаваемому впечатлению, от такого груза этот прут изогнулся бы гораздо сильнее. Так что часто не нужно быть специалистом по обработке изображений, чтобы распознать фотошоп, сказала она. И, пользуясь таким случаем, попросим лайфхак о том, как правильно с подозрением прищуриваться к подобным "сенсациям".

При детальном рассмотрении фотографии стоит обращать внимание на контуры объекта, фон и тени. Если грамотно вырезать объект и поместить на фон с правильным расположением теней, то не всегда с лёгкостью можно отличить подделку Татьяна Руденко Бильд-редактор