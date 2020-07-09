Под Волгоградом мужчина убил жену 106 ударами за два часа

В Камышинском районе Волгоградской области 33-летний супруг в ходе ссоры нанёс своей жене многочисленные удары по телу и лицу. От полученных травм женщина скончалась. Об этом со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Волгоградской области сообщает портал V1.ru.

Отмечается, что происшествие произошло в марте. Скандал произошёл на почве ревности, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, два часа избивал жену и нанёс ей в общей сложности 106 ударов. Травмы, которые получила 26-летняя женщина, были несовместимы с жизнью.

После избиения муж отправился спать, а когда проснулся, обнаружил свою жену мёртвой. Он вызвал скорую помощь. Свою вину мужчина полностью признал. От жены у него остался четырёхлетний ребёнок.