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Пользователи сообщают о сбое в работе TikTok

Большинство жалоб связаны с проблемами воспроизведения видео.

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Фото © Pixabay

Пользователи в некоторых странах мира сообщают о проблемах в работе популярной социальной сети TikTok. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск). О проблемах заявили жители многих американских штатов, а также пользователи из стран Европы. Из других регионов планеты также поступает информация о проблемах в работе соцсети, однако сообщений из них приходит меньше.

Наибольшее количество жалоб (93%) связаны с просмотром видеозаписей, 3% пользователей не могут опубликовать файлы, ещё 2% не могут зайти в свою учётную запись.

Китайская социальная сеть TikTok запущена в 2018 году. Она позволяет выкладывать короткие и смешные видео. На данный момент по популярности она уступает лишь "Фейсбуку" и "Инстаграму".

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