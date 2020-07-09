Пользователи сообщают о сбое в работе TikTok

Пользователи в некоторых странах мира сообщают о проблемах в работе популярной социальной сети TikTok. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск). О проблемах заявили жители многих американских штатов, а также пользователи из стран Европы. Из других регионов планеты также поступает информация о проблемах в работе соцсети, однако сообщений из них приходит меньше.

Наибольшее количество жалоб (93%) связаны с просмотром видеозаписей, 3% пользователей не могут опубликовать файлы, ещё 2% не могут зайти в свою учётную запись.