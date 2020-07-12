Триумф Петра Яна и скучная победа Нигерийского Кошмара. Все итоги UFC 251

Естественно, внимание россиян было приковано к выступлению соотечественника из Омска Петра Яна, получившего в соперники за золото организации в легчайшем весе экс-чемпиона Жозе Алду. Беспощадный оправдал возложенные на него ожидания, вслед за Хабибом Нурмагомедовым став обладателем пояса самого топового промоушена в мире.

Как и ожидалось, поединок сибиряка с бразильцем имел ярко выраженный ударный окрас, в котором зрители практически не увидели скучной возни в партере. Алду уверенно начал чемпионскую схватку, прекрасно контролируя дистанцию. Равный первый раунд в концовке был украден омичом, сумевшим перевести оппонента в партер и нещадно поработать над корпусом южноамериканца серией ударов кулаками. В один момент и вовсе показалось, что Жозе близок к сдаче и у него как минимум сломано ребро…

Второй и третий раунды также прошли в очень близкой борьбе, по ходу которой бразилец запомнился несколькими своими убийственными лоу-киками. Но, как и предполагалось, с началом четвёртой пятиминутки запас прочности экс-чемпиона стал заметно снижаться, а уверенность россиянина, напротив, пропорционально расти. Ян уверенно забрал предпоследний раунд, завершив поединок в начале пятого. Комбо из двоечки в голову и классического бокового по печени срубило Алду как подкошенного, но затем начался самый настоящий кошмар для легенды ММА.

Ян устроил кровавое избиение бразильца, нанося удары полностью обескураженному противнику. В какой-то момент рефери действительно засмотрелся, позволив сибиряку нанести как минимум более десяти уже ненужных ударов.

Что ж, Пётр Ян — новый чемпион UFC в легчайшей весовой категории и новая звезда "восьмиугольника" из России! Семь боёв — семь побед! Прекрасный спринт омича в лучшей организации планеты. Единственным обидчиком Безжалостного в карьере является не выступающий долгое время Магомед Магомедов — близкий друг и спарринг-партнёр Забита Магомедшарипова. Матчмейкерам UFC необходимо учесть этот факт и подписать дагестанского Тигра в свой промоушен.

Третий бой Петра и Магомеда мог бы стать настоящим событием уже не в рамках АСВ, а ведущей мировой организации. Но до этого махачкалинцу как минимум надо победить хотя бы в трёх поединках… А сейчас руководство UFC куда больше заботит возможность возвращения в октагон своего экс-чемпиона Генри Сехудо. Прекрасный блокбастер может получиться.

Итак, Ян стал новым чемпионом. Каким он предстанет перед своими работодателями, болельщиками и командой в новом амплуа? Станет ли Пётр выбивать максимально улучшенные финансовые условия и выбирать соперников или будет биться с такой же регулярностью, как и предыдущие два года? Если Безжалостный останется таким же, каким мы его знаем на протяжении всей спортивной карьеры, всенародная слава и статус не только регулярного, но и "народного чемпиона" во всём мире ему обеспечены!

Кроме Яна в сегодняшнем шоу выступили ещё трое россиян. Увы, кроме матёрого ветерана смешанных единоборств и ушу саньда Муслима Салихова, никто не смог порадовать победой. Дебютанты "восьмиугольника" Максим Гришин и Роман Богатов провалили свой старт, уныло проиграв по очкам Марчину Тыбуре и Леонарду Сантусу соответственно.

Что касается Короля кунг-фу, то дагестанец на пару с бразильцем Элизеу Залески дус Сантосом выдал крайне равный поединок, выиграв раздельным решением — так сказать, на тоненького. Для 36-летнего Муслима эта победа стала четвёртой подряд в UFC. И вроде как пора уже выходить на более статусную оппозицию. Надеемся, что следующий поединок Салихова именно таковым и станет.

Также в турнире принял участие и экс-чемпион организации Fight Nights Жалгас Жумагулов. К сожалению для многочисленных фанатов ММА из Казахстана, Жако не смог продемонстрировать своих лучших качеств в стойке, проиграв решением не самому топовому Раулиану Пайву. Является ли это на самом деле истинным уровнем экс-чемпиона ведущего российского промоушена, победившего в двух последних выступлениях сугубо спорными и даже скандальными решениями, либо это осечка, связанная с эмоциональным перегоранием? Ответ на этот вопрос мы получим после следующего боя Жумагулова…

Из других событий UFC 251 отметим ожидаемую победу действующего, но до ужаса скучного чемпиона организации в полусреднем весе Камару Усмана над согласившимся выйти на замену за шесть дней до боя Хорхе Масвидалем. От наведшего шороха в 2019 году претендента ждали большего, но сам факт, что Геймбрид принял чемпионский поединок на коротком уведомлении и смог дожить до финального гонга, вызывает уважение! Имей Хорхе полноценный тренировочный лагерь, возможно, результат был бы другим. Но всё это уже лирика.

Нигерийский Кошмар остаётся чемпионом, а топовых претендентов фактически и не осталось. Значит, нам ещё смотреть на 25-минутные унылые удержания в клинче и в партере в исполнении массивного темнокожего атлета. Драться по-другому Усман попросту не может. Но это и не его проблемы…

Наконец, чемпион в полулёгком весе Алекс Волкановски более чем спорным решением одолел в реванше Макса Холлоуэя. С одной стороны, австралиец блёкло смотрелся в начальных раундах, находясь на грани от нокаута, с другой — Алекс смог на зубах вытащить пятый раунд, продемонстрировав по-настоящему чемпионский характер и дух…

Теперь Волкановски сосредоточен на победителе схватки между Забитом Магомедшариповым и Яиром Родригесом. Можно сказать одно: кто бы ни победил в российско-мексиканском противостоянии, доставить проблем действующему обладателю пояса он в состоянии. Стилистически оба бойца неприятны австралийцу, а значит, вполне возможно, что компанию Хабибу и Петру составит ещё один россиянин!

Результаты и бонусы UFC 251

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) завершился крупный турнир UFC 251, в главном бою которого чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (17-1) защищал свой титул от притязаний звёздного представителя дивизиона Хорхе Масвидаля (35-14).

Также в рамках турнира Алекс Волкановски (22-1) защищал свой чемпионский титул в бою с бывшим его обладателем Максом Холлоуэем (21-6), а Пётр Ян (15-1) и Жозе Алду (28-7) разыграли вакантный чемпионский титул в легчайшем весе.

Результаты турнира UFC 251

Основной кард:

Полусредний вес: Камару Усман победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей (50-45х2, 49-46).

Полулёгкий вес: Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).

Легчайший вес (за вакантный титул): Пётр Ян победил Жозе Алду техническим нокаутом в пятом раунде.

Минимальный вес (ж): Роуз Намаюнас победила Джессику Андраде раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Наилегчайший вес (ж): Аманда Рибас победила Пейдж Ванзант болевым приёмом на руку в первом раунде.

Предварительный кард:

Полутяжёлый вес: Иржи Прохазка победил Волкана Оздемира нокаутом во втором раунде.

Полусредний вес: Муслим Салихов победил Элизеу Залески дус Сантоса раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28)

Полулёгкий вес: Макван Амирхани победил Дэнни Генри удушающим приёмом в первом раунде.

Лёгкий вес: Леонарду Сантус победил Романа Богатова единогласным решением судей (29-26, 29-26, 29-26).

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура победил Максима Гришина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

Наилегчайший вес: Раулиан Пайва победил Жалгаса Жумагулова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)

Легчайший вес (ж): Кэрол Роса победила Ванессу Мело единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).