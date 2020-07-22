Секта свидетелей Игоря. Как украинская мафия обманула россиян на полмиллиарда рублей

Всем желающим предлагали купить автомобили из Германии. Как только жертва отправляла деньги, злоумышленники пропадали

Всё выглядит как правда

История "секты свидетелей Игоря" уже не первый год будоражит автомобильные сообщества в Интернете. В определённых кругах слоган "покупка автомобиля из Германии" уже давно стал ассоциироваться с мошенниками, которые через Instagram, а теперь ещё и через разблокированный в России Telegram лишают денег тех, кто просто хочет сэкономить и купить автомобиль подешевле. Для начала стоит сказать, что покупка автомобиля из Германии почти ничем не отличается от его покупки в России. Покупать относительно новую или свежую машину в России даже проще и выгоднее — импортёр берёт на себя расходы по уплате пошлины и занимается доставкой, в то время как потенциальный владелец жарит шашлыки на даче.

Мошенники, раскинувшие многочисленные паблики и страницы в социальных сетях, обещают доставить и оформить автомобиль на таможне за сущие копейки. Упор в Instagram и других социальных сетях делается на то, что машины (якобы) приобретаются на залоговых аукционах юридических лиц в Германии и именно по этой причине продаются по стоимости на 70–80 процентов ниже рыночной цены. На такой "подарок судьбы" обращают внимание любители экономить, и два пазла одной картины встречают друг друга.

Для того, чтобы потенциальный клиент наткнулся на объявление об аукционе неслыханной щедрости, тратятся серьёзные деньги. Раскрутка канала в Telegram, таргетированная реклама в Instagram и Facebook, по словам интернет-маркетологов, обходятся мошенникам примерно в 25–50 тыс. рублей в месяц. Серьёзные расходы на рекламу окупаются в несколько раз, и потенциальный клиент, которого "обрабатывают" мошенники, до последнего уверен в том, что он имеет дело с добропорядочными дилерами.

Кстати, именно в рекламе мошенников встречаются первые "проколы" и намёки на то, кто в действительности орудует на этих страницах. Если в Instagram отследить источник появления рекламы невозможно, то в Facebook ссылки на Telegram-канал мошенников выкладывает пользователь Наталья Юрчук, которая (неожиданно) проживает в Киеве.

Дьявол кроется в деталях

Главная целевая аудитория мошенников — люди, которые не умеют проверять объявления. Бандиты умело пользуются цифровой неграмотностью многих русскоговорящих "клиентов" и выкладывают тонны объявлений о продаже уникальных автомобилей за копейки. Приведём простой пример. Уникальный (даже по российским меркам) BMW X5 с самой полной комплектацией и пробегом в 14 тыс. километров через свой Telegram-канал мошенники предлагают купить "всего" за 34 тыс. евро.

Здесь нужно на секунду остановиться и отметить, что в разных источниках валюта может отличаться — мошенники хоть и обманывают десяток человек в месяц, но до сих пор не научились выстраивать грамотную географическую схему и синхронизировать суммы со "страной вывоза". Поэтому иногда за автомобиль в Германии просят доллары, иногда евро, а иногда подходят даже рубли.

Ниже — один из примеров типовой "платёжки" за несуществующий автомобиль. Обратите внимание на сумму — мошенникам ничего не подозревающий "клиент" отправляет 255 тыс. рублей. Перевод в рублях означает, что либо мошенники конвертируют рубли в нужную им валюту через онлайн-банкинг, либо собственник счёта, на который отправляют деньги, находится в России и является их сообщником.

Кадр видео Youtube/AvtoREVIZORRO

Но вернёмся к нашему примеру. Итак, BMW X5. Беглый поиск по картинкам выдаёт нам оригинальное объявление, из которого становится ясно, что чудес не бывает. В оригинальном объявлении за автомобиль 2018 года с пробегом в !!! 42 !!! тыс. километров на швейцарском аналоге "Авто.ру" просят 89 600 швейцарских франков. Это 95 тыс. долларов или почти 7 млн рублей. Нет сомнений, что на фото и в объявлении мошенников одна и та же машина. Впрочем, мошенники везде отмечают, что все фотографии реальные, и это, пожалуй, единственное, про что бандиты не врут. Фотографии действительно реальные, только сделаны они совершенно другими людьми и к работе "махинаторов" из Instagram не имеют никакого отношения.

Фото © Auto Scout 24

Та же самая история с автомобилями Audi. Фотографии в Instagram мошенников и с реальной площадки с объявлениями.

Фото © drivе2.ru

Очевидные расхождения в стоимости автомобилей мошенников не смущают. Повторимся, главная ставка делается на безграмотность конечного пользователя, который ровным счётом ничего не понимает в автобизнесе и стремится сэкономить, получив автомобиль из Германии за треть рыночной цены. Именно грубым подходом в стиле "и так сойдёт" можно объяснить то, что мошенники допускают чудовищные ошибки. Например, выставляют объявления с почти одинаковой стоимостью кроссовера Toyota RAV-4 и премиального седана от BMW.

У внимательного читателя сразу возникнет вопрос — почему загруженные фотографии имеют отношение к разным аккаунтам в Instagram? Всё дело в том, что мошенники постоянно меняют адреса и названия страниц. Бывший сотрудник уголовного розыска Андрей Кочетков отметил, что таким образом затрудняется поиск и публикация негативных отзывов.

В публичном поле смена адреса позволяет по новой проворачивать преступную схему. Нет отзывов, нет информации, зато есть актуальный "каталог" автомобилей, деньги за которые мошенники получают каждый день Андрей Кочетков Бывший сотрудник уголовного розыска

По словам бывшего сотрудника УГРО, масштаб ущерба от действий мошеннической группы может вплотную приближаться к сотням миллионов рублей в год. К такой сумме можно прийти, исходя из "профессионального опыта" бандитской группировки: за 10–15 лет активной работы и хотя бы одного-двух обманутых на "предоплате" клиентов в день преступный доход может достигать 100–200 тыс. долларов в неделю. В месяц это примерно 800 тыс. долларов (или чуть более 55 млн рублей).

Схема по накатанной

После того, как потенциальная жертва выбирает автомобиль из поддельного каталога компании и обращается за консультацией к "менеджерам", начинается самое интересное. Мошенники пишут, что клиент при необходимости может подъехать к ним в офис в немецкий город Вольфсбург, где спокойно можно оплатить и забрать машину. Тонкость состоит в том, что в качестве своего "официального" адреса мошенники указывают адрес Major-hirst-straße, 11, Wolfsburg, Germany, 38442.

Открываем любой поисковик и удивляемся, что адрес мошенников совпадает с центральным офисом и заводом компании Volkswagen. Но наплевательский подход к фабрикации собственных данных мошенников не смущает и на этом этапе, поэтому открываем их Instagram и начинаем договариваться о покупке автомобиля.

С самого начала разговора мошенники сыплют дежурными фразами, что все автомобили проходят комплексную проверку, объясняют, из чего складывается цена. Однако договор на "заказ" автомобиля у мошенников получить крайне тяжело. Это объясняется тем, что юридическое лицо, указанное в договоре, а именно Rote Radler und Rote Autos Sybilla Nadler Pächter Ulrich König, никакого отношения к Вольфсбургу не имеет. Компания с похожим названием была зарегистрирована в Мюнхене — в 600 километрах к югу от "офиса" мошенников. Сведения о ней открыты и содержатся в немецком реестре юридических лиц.

Для того, чтобы выяснить детали мошеннического механизма, мы обратились к автоблогеру и владельцу компании по продаже автомобилей из Германии Destacar Денису Рему. Денис много лет живёт в Германии и активно ведёт собственный YouTube-канал, где рассказывает о тонкостях покупки автомобиля из Европы. Пяти минут разговора оказалось достаточно, чтобы выяснить — премиум-автомобили из Германии действительно "продают" мошенники, которые орудуют в социальных сетях уже несколько лет.

Мои подписчики, как минимум три человека, пострадали от их действий. Ко мне обращаются, правда, уже после того, как деньги отправили Денис Рем Автоблогер, владелец компании Destacar

Все отзывы "клиентов" компании, записанные в Instagram, сняты на видео таким образом, чтобы на премиальных автомобилях не были видны регистрационные номера. Любопытно, что в каждом отзыве речь идёт про некоего Игоря, благодаря которому автомобиль (якобы) привезли ниже рыночной цены и осчастливили нового владельца. С высокой вероятностью можно сказать, что тот самый Игорь — это директор ныне ликвидированного в России ООО "Премиум-Авто", генеральным директором которого долгое время числился Игорь Юрьевич Новиков. Кстати, ликвидировали компанию относительно недавно — в конце апреля 2020 года, после 11 лет "успешной" работы.

За все годы "работы" этой организации накопилось с несколько сотен пострадавших. Суммы фигурируют разные - от 300 тыс. рублей до почти двух миллионов, внесённых в качестве предоплаты. И всё это, как не трудно догадаться, переводилось пострадавшими без расписок, на непонятные реквизиты и онлайн-кошельки, "серые" банковские карты.

Таинственного Игоря и ООО "Премиум-Авто" упоминают почти все пострадавшие от действий мошенников.

Фото © drive2.ru

При чём тут Украина?

Договор (который мошенники прислали просто текстом на почту, копия доступна здесь) мошеннической компании изобилует ошибками, не содержит ни адресов, ни фамилий, ни реквизитов, ни условий возврата и приводит опытных юристов в бешенство безграмотностью составления. Автоблогер и владелец компании по продаже автомобилей из Германии Денис Рем отмечает, что мошенники умудряются подделывать и номера автомобилей на фото, и договор с печатью.

На машинах везде ненастоящие номера. В Германии техосмотр спереди не клеят. Документы все поддельные, всё сделано фотошопом. Печать, которая на документах, такой даже не существует в Германии Денис Рем Автоблогер, владелец компании Destacar

Много лет назад мошенники даже особо не скрывали и своё местоположение. Схема была простая: машина якобы в Швейцарии, деньги отправлять на Украину, офис компании находился в России. Очевидно подозрительная схема многих людей не беспокоила, и мошенникам отправляли сначала по 10 процентов предоплаты, а затем аппетит украинских аферистов вырос до 30 процентов от указанных в объявлениях цен.

Фото © drive2.ru

Основной аккаунт мошенников в Instagram насчитывает 166 тыс. подписчиков. В нём более 2,5 тыс. публикаций. Вроде бы ничего подозрительного, и на экране очередной рекламный аккаунт. Но стоит зайти в историю изменений, как всё становится на свои места. С момента регистрации в 2018 году название аккаунта менялось !!! 47 !!! раз. В телеграм-канале мошенников почти 30 тыс. подписчиков, а это значит, что только с одного мессенджера неизвестные члены ОПГ могут заработать сотни тысяч евро. Среди предыдущих названий есть genosenese (так компания зарегистрирована в Facebook), mehwertsteuer_gmbh (название налога, который якобы возвращается после покупки автомобиля с аукциона), а также premium_auto_germany и premium_auto_ukraine. Последняя компания печально известна как на Украине, так и далеко за её пределами как мошенническая контора "Рога и копыта".

Фото © Instagram

В социальных сетях удалось найти любопытное видео, которое частично объясняет, почему "Премиум-Авто Украина" работает по схеме жёсткого обмана и "развода" на деньги, а руководство компании до сих пор не под арестом. Весь секрет в том, что мошенники могут действовать "под крышей" руководителя центрального управления МВД по Киеву.

Всё устроено таким образом, что в Киеве (если верить представителю этой компании), любая претензия в адрес компании может трансформироваться в проблемы со здоровьем и физические увечья, поэтому обманутые автосалоном клиенты в большинстве случаев решают смириться и жить дальше.

Юрист Александр Поклавский объясняет, что если в России у мошенников есть сообщники, которые занимаются "приёмом" денег и их переводом за пределы страны, то всем пострадавшим необходимо написать коллективное обращение в прокуратуру и предоставить все реквизиты, на которые отправлялись деньги.

В большинстве случаев речь идёт о переводах на анонимные интернет-кошельки. Жертва пополняет анонимный кошелёк, деньги с которого затем конвертируются в удобную валюту и выводятся на карты. Сами карты, скорее всего, оформлены на подставных лиц, поэтому отследить всю цепочку злоумышленников может только следствие. Дело это довольно простое — приход в рублях, потом обмен на бирже, вывод в нужной региональной валюте. Дожидаться сотрудничества от украинских органов правопорядка — дело, на мой взгляд, безнадёжное Александр Поклавский Юрист

Угроза убийством

Если задать вопрос в лоб, много ли "клиентов" удаётся обмануть, украинские мошенники не станут уходить от ответа.

Фото © drive2.ru

Пользователи Instagram, которые отмечают мошенников в своих публикациях, сталкиваются с реальными угрозами жизни, и вполне возможно, что украинская ОПГ, члены которой "кидают" людей на покупке автомобиля из Германии, располагает ресурсами для физического воздействия на определённых людей даже в других странах.

Фото © drive2.ru