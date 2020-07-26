Тайна гибели на пароме "Адмирал Нахимов" почти 500 человек. Почему материалы дела до сих пор под секретом

Конспирологи и поныне гадают, что стало причиной катастрофы, повлёкшей гибель огромного количества людей: месть партийной номенклатуры генералу КГБ, аномальное свечение или корабль-призрак.

В этой трагедии, унёсшей жизни 423 человек, до сих пор больше вопросов, чем ответов. Но главными по-прежнему остаются два: что именно произошло поздним вечером 31 августа 1986 года в акватории Новороссийской бухты и почему гриф "Секретно" с некоторых материалов уголовного дела не снят до сих пор.

"Работать назад!"

Круизный лайнер "Адмирал Нахимов" недаром называли "русским Титаником" — корабль водоизмещением больше 23 тыс. тонн и длиной более 174 метров был способен вместить до 1726 человек. В момент катастрофы на борту находилось "всего лишь" 897 пассажиров и 364 моряка.

Пароход "Адмирал Нахимов" был для советских граждан символом красивой жизни: роскошные интерьеры, просторные каюты, уютные рестораны и бары, вышколенная команда Фото © itogi.ru 1 / 5

В конце августа 1986 года "Адмирал Нахимов" совершал круиз по маршруту Одесса – Батуми – Одесса с заходом в Ялту, Новороссийск и Сочи. В Новороссийск теплоход прибыл 31 августа, а после экскурсий и возвращения пассажиров на борт вышел из порта в 22:10, чтобы взять курс на Сочи.

Фото © wikipedia

Молодёжь танцевала в диско-зале, пассажиры наслаждались напитками в баре, кто-то смотрел кино. Многие устали за день и отправились в каюты спать. По акватории Цемесской бухты судно вели с берега по данным радиолокаторов. Через двадцать минут на "Нахимов" сообщили, что возле мыса Дооб теплоходу нужно будет разминуться с сухогрузом "Пётр Васёв", шедшим со стороны Босфора. Вопреки правилам, предписывающим пропускать суда, идущие справа, берег сообщил о договорённости с сухогрузом — он пропустит лайнер с пассажирами.

Когда "Адмирал Нахимов" лёг на курс, капитан Вадим Марков передал управление второму помощнику Александру Чудновскому и ушёл ужинать. Кроме Чудновского на мостике оставались рулевой и вперёдсмотрящий. В 23:00 рулевой взял пеленг сухогруза и доложил, что суда опасно сближаются. В это время то же самое проделал помощник капитана сухогруза "Пётр Васёв" Виктора Ткаченко.

Между судами состоялся сеанс связи, на котором Ткаченко заверил, что пропустит лайнер. Приборы сухогруза показывали "красивое" расхождение судов на расстоянии в 100–180 метров. После сеанса сухогруз сбавил ход, а в 23:07 капитан приказал стопорить двигатели. Тяжёлое судно продолжало двигаться вперёд по инерции.

В это время Чудновский увидел, что сухогруз идёт наперерез. Он постарался избежать столкновения, взяв левее, но сухогруз продолжал приближаться. В 23:09 с "Нахимова" по радиосвязи раздался крик: "Пётр Васёв", что вы делаете? Немедленно работать назад!"

Фото © wikipedia

Но было поздно: сухогруз протаранил "Нахимов", врезавшись в него под углом в 110°. Выступающей подводной частью корабля — бульбом — он пропорол "Нахимову" обшивку, проделав ниже ватерлинии пробоину площадью в 84 кв. метра. Вода хлынула сразу в несколько отсеков — машинное отделение, трюм, — оказались повреждены ёмкости с мазутом и дизтопливом. Нефтепродукты стали поступать за борт.

Ад кромешный

На теплоходе началась паника. Через двадцать секунд после столкновения ушли под воду энергоустановки корабля; лайнер погрузился во тьму. Первоначальный план капитана Маркова, вернувшегося на мостик, увести теплоход на мель не увенчался успехом. "Нахимов", заваливаясь на правый борт и не слушаясь руля, прошёл по инерции 900 метров и затонул через восемь минут после столкновения. Тревогу по радио объявить не успели.

В 23:14 механик Белан сумел домчаться до палубы "А" и запустил запасной генератор, но лишь на 20 секунд. Вместо того чтобы в эти секунды объявить тревогу, Марков послал матросов вниз — определить масштаб повреждений. В 23:16 крен на правый борт достиг 45°. Спускать шлюпки стало невозможно. Но команда из практикантов Одесской мореходки сумела сбросить в воду 32 спасательных плота. В последний миг Марков послал на "Васёв" просьбу спустить на воду все имеющиеся плавсредства.

Во тьме одни пассажиры прыгали в воду, другие карабкались на левый борт и скатывались по внешней обшивке судна в растекавшееся пятно мазута. Третьи бросились в каюты, где спали запертые дети. Навстречу им по перевёрнутым коридорам рвались обезумевшие от страха пассажиры нижних палуб. На лестницах образовывались заторы. По палубам катались, травмируя людей, скамейки и бочки с краской.

Стюарты, сами напуганные, пытались помочь людям. Татьяна Фёдорова до последнего раздавала пассажирам спасжилеты и помогала их надевать. 28-летняя Вера Федорчук с ключами побежала вниз — открывать каюты с детьми. Ей было не суждено спастись.

Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Капитан Марков оставался в рубке до конца, пока его не вынесло за борт. Чудновский, словно приняв ответственность за произошедшее, после столкновения заперся в каюте и погиб. В 23:20 "Нахимов" с креном 60° ушёл под воду.

Равнодушные виновники

О трагедии в порт сообщили с проходившего мимо катера. Ещё через три минуты об аварии "с неизвестным теплоходом без опознавательных знаков" сообщил Ткаченко. В 23:25 капитан Новороссийского порта Попов отдал приказ всем судам идти к месту катастрофы. Что испытали в минуты ожидания оказавшиеся в воде люди, нельзя даже представить. Мазут сковывал движения, ослеплял. Люди захлёбывались топливом — поднялось волнение, начался ветер. Спасательные плоты вместили только 500 человек.

Одесса. Бывшие капитаны В.Марков (справа) и В.Ткаченко. Фото © ТАСС / Малышев Николай. Павленко Илья

В 23:45 к месту трагедии подошёл катер ЛК-90. Ещё через 15 минут подошли портовые буксиры, за ними подтянулся малотоннажный флот, суда на подводных крыльях, рейдовые катера, теплоходы. За четыре часа удалось спасти 755 человек и поднять из воды 16 тел. Пассажиров отогревали, отмывали и доставляли в порт, где их уже ждали машины скорой помощи. Пострадавших размещали в больницах и гостиницах. С рассветом на поиск выживших вылетели вертолёты. Последнего живого пассажира извлекли из воды через 15 часов после катастрофы.

Виновник трагедии "Васёв" поднял на борт всего 37 человек. Капитан побоялся спускать шлюпку из-за волн, и команда кидала в темноту обезумевшим от страха людям канаты и спасательные круги. Они были скользкими от мазута, и на борт смогли взобраться лишь самые ловкие и сильные.

Вина — на "стрелочнике"?

Спецкомиссия, которую возглавил член ЦК КПСС Гейдар Алиев, поделила вину между капитанами. Несмотря на то что родственники погибших надеялись на расстрел, суд приговорил Маркова и Ткаченко к 15 годам заключения и к штрафам — по 40 тыс. рублей с каждого.

Председатель правительственной Комиссии по ликвидации последствий аварии теплохода "Адмирал Нахимов", член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Г.А. Алиев. Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Действительно, большая часть вины лежала на Ткаченко. Он положился на показания японской системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса (САРП) и не принимал во внимание то, что видно простым глазом. А не заметить светящийся теплоход было невозможно. Подвела капитана и любовь к расхождению с другими судами на минимальном расстоянии. Нашли ошибки и со стороны Маркова. САРП была примитивна и медлительна — на получение данных уходило 30 секунд, на их проверку — три минуты. В ситуации, когда всё решали мгновения, она была бессильна. Но никто так и не услышал ответа на вопрос: почему фактическое положение "Нахимова" отличалось от того, что показывала САРП?

Следователи выяснили, что "Нахимов" был уже два месяца как... списан! Акт об этом был подписан руководством Черноморского пароходства ещё 8 июля 1986 года. Лайнеру было уже 60 лет, он был построен в 1925 году на судоверфях Германии, а в 1945 году даже побывал на дне, подорвавшись на мине. Спустя два года его подняли советские специалисты, в эксплуатацию судно поступило в 1957 году.

Выпускать списанное судно в круиз права никто не имел. За это несколько чиновников были исключены из партии, а министра морского флота СССР Тимофея Гуженко отправили в отставку "по состоянию здоровья". И всё? И всё.

Месть генералу КГБ, аномальное свечение или третий корабль-призрак

Гибель большого количества людей и странное стечение обстоятельств породили разные версии причин катастрофы. Первая из них касалась присутствия на "Нахимове" начальника Управления КГБ по Одесской области генерал-майора Алексея Крикунова, который погиб вместе с членами семьи. Водолазы нашли тело генерала под мостиком — офицер всё ещё сжимал в руках тело внука.

Смерть генерала связывали с его расследованием вывоза из Новороссийска военной техники и с местью продажной партийной номенклатуры. Вторая версия касалась "глюков" системы САРП. Капитан Ткаченко утверждал, что перед столкновением видел на радаре третий корабль, который остался не идентифицированным.

САРП сухогруза "Пётр Васёв" Фото © wikipedia

Позже исследователь из Политехнического института Краснодара Владимир Чуев указывал, что помехи в работе электроники могла вызвать магнитная буря. Во время неё с экранов САРП могли исчезать истинные цели и появляться ложные. Возможно, Ткаченко принял за "Адмирала Нахимова" судно-призрак. Любопытно, что всплеск электромагнитного излучения обсерватория в Крыму отмечала аж с 17 августа, но вплоть до 1 сентября её не отмечали обсерватории других стран.

Из-за этого специалист по безопасности полётов Алексей Синяков выдвинул гипотезу о том, что в катастрофе виноват геофизический резонанс. Как раз 31 августа в атмосфере над Чёрным морем было зафиксировано аномальное свечение, а через два часа после гибели "Нахимова" в западной части моря случилось землетрясение.

Самые смелые версии говорят о том, что либо в Чёрном море кто-то испытал целенаправленное воздействие электромагнитного оружия, либо кто-то специально запутал систему САРП, чтобы она давала ложные показания. До катастрофы "ложные" цели видели на других теплоходах, четыре раза это едва не привело к столкновениям. Трагедии удавалось избежать чудом, но 31 августа чуда не случилось.

Фото © ТАСС / Малышев Николай, Павленко Илья

Капитаны Марков и Ткаченко вышли из мест заключения по амнистии через шесть лет. Ткаченко сменил фамилию и уехал в Израиль, но от судьбы не ушёл. В 2003 году он погиб во время кораблекрушения у американского побережья. Капитан Марков остался в Одессе, работал наставником, умер в 2007 году от рака.