Визажист перевоплощается в звёзд, и далеко не все смогут отличить копию от оригинала: 10 примеров

Алексис Стоун из Манчестера, Англия, без проблем может попасть на любую красную дорожку...
Дженнифер Энистон и Кристиан Бэйл. Фото © Instagram / thealexisstone
И нет, дело совсем не в том, что он с лёгкостью перевоплощается в любую звезду. Просто он и сам своего рода селебрити
Тейлор Свифт. Фото © Instagram / thealexisstone
На страницу бьюти-блогера в "Инстаграме" подписано почти 850 тысяч человек, и среди них много тех, кого не особо интересует макияж
Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото © Instagram / thealexisstone
Дело в том, что творчество парня похоже на волшебство. По-другому не скажешь: то, как он примеряет на себя абсолютно разные лица, — тут точно замешана чёрная магия
Ума Турман. Фото © Instagram / thealexisstone
Талант британца сделал его знаменитостью далеко за пределами родной страны и позволил зарабатывать на жизнь любимым делом
Джонни Депп. Фото © Instagram / thealexisstone
Блогер продаёт косметику и необходимые для макияжа инструменты. Недавно он выпустил собственную палетку теней, при помощи которой каждый желающий мог (попытаться) повторить то, что со своим лицом делает Стоун
Франциск (папа римский). Фото © Instagram / thealexisstone
Мало того, Алексис любит шокировать своих фанатов
Билли Айлиш и Post Malone. Фото © Instagram / thealexisstone
Примерно год назад парень рассказал, что сделал пластическую операцию, и показал всем своё новое лицо. Прямо сказать, стандартам красоты оно не соответствовало, о чём сразу написали хейтеры в комментариях
И лишь спустя несколько месяцев блогер рассказал, что пластика была лишь силиконовыми накладками, "уродующими" его
По словам визажиста, это была акция, которая доказала, что любое отклонение от шаблонных идеалов красоты влечёт за собой травлю