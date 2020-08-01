Визажист перевоплощается в звёзд, и далеко не все смогут отличить копию от оригинала: 10 примеров

Алексис Стоун из Манчестера, Англия, без проблем может попасть на любую красную дорожку...

Дженнифер Энистон и Кристиан Бэйл. Фото © Instagram / thealexisstone

И нет, дело совсем не в том, что он с лёгкостью перевоплощается в любую звезду. Просто он и сам своего рода селебрити

Тейлор Свифт. Фото © Instagram / thealexisstone

На страницу бьюти-блогера в "Инстаграме" подписано почти 850 тысяч человек, и среди них много тех, кого не особо интересует макияж

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото © Instagram / thealexisstone

Дело в том, что творчество парня похоже на волшебство. По-другому не скажешь: то, как он примеряет на себя абсолютно разные лица, — тут точно замешана чёрная магия

Ума Турман. Фото © Instagram / thealexisstone

Талант британца сделал его знаменитостью далеко за пределами родной страны и позволил зарабатывать на жизнь любимым делом

Джонни Депп. Фото © Instagram / thealexisstone

Блогер продаёт косметику и необходимые для макияжа инструменты. Недавно он выпустил собственную палетку теней, при помощи которой каждый желающий мог (попытаться) повторить то, что со своим лицом делает Стоун

Франциск (папа римский). Фото © Instagram / thealexisstone

Мало того, Алексис любит шокировать своих фанатов

Билли Айлиш и Post Malone. Фото © Instagram / thealexisstone

Примерно год назад парень рассказал, что сделал пластическую операцию, и показал всем своё новое лицо. Прямо сказать, стандартам красоты оно не соответствовало, о чём сразу написали хейтеры в комментариях

Фото © Instagram / thealexisstone

И лишь спустя несколько месяцев блогер рассказал, что пластика была лишь силиконовыми накладками, "уродующими" его

Фото © Instagram / thealexisstone

По словам визажиста, это была акция, которая доказала, что любое отклонение от шаблонных идеалов красоты влечёт за собой травлю