Модель сделала всё возможное, чтобы не быть похожей на Меган Фокс, и теперь всё её тело в татуировках

Аврора Париенте своего рода звезда. На её инстаграм-аккаунт подписано больше 1,3 млн пользователей. Неудивительно — девушка публикует полуобнажённые фотографии, а это в Сети любят

Фото © Instagram / aurorepariente

Снимков так много, что с разных ракурсов виден каждый сантиметр её татуировок. А их у неё совсем не мало. Аврора рассказывает, что набивки занимают 70 процентов поверхности её тела

Фото © Instagram / aurorepariente

И, несмотря на огромное количество наколок, первое тату француженка сделала всего четыре года назад. Тогда ещё визажистка начинала свою карьеру в модельном бизнесе, и многие говорили ей, что она похожа на Меган Фокс. Сравнения её никак не устраивали — так начались изменения в имидже

Фото © Instagram / aurorepariente

Тогда я начала татуировать себя, чтобы почувствовать себя уникальной. Сейчас уже я даже не смогу назвать точное число татуировок. Все они связаны, каждая часть рисунка соединяется с другой Аврора Париенте

Фото © Instagram / aurorepariente

Поначалу Аврора думала, не совершила ли она роковую ошибку, начав забивать своё тело. Но теперь, немного привыкнув, никаких сомнений и сожалений не осталось

Фото © Instagram / aurorepariente

И хоть последние годы Аврора постоянно делала новые рисунки на своей коже, похоже, сейчас модель успокоилась — никаких новых тату она делать не планирует. "Я хочу сделать своё тело красивым, не просто забить его полностью", — объясняет девушка