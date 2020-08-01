Модель сделала всё возможное, чтобы не быть похожей на Меган Фокс, и теперь всё её тело в татуировках

Аврора Париенте своего рода звезда. На её инстаграм-аккаунт подписано больше 1,3 млн пользователей. Неудивительно — девушка публикует полуобнажённые фотографии, а это в Сети любят
Снимков так много, что с разных ракурсов виден каждый сантиметр её татуировок. А их у неё совсем не мало. Аврора рассказывает, что набивки занимают 70 процентов поверхности её тела
И, несмотря на огромное количество наколок, первое тату француженка сделала всего четыре года назад. Тогда ещё визажистка начинала свою карьеру в модельном бизнесе, и многие говорили ей, что она похожа на Меган Фокс. Сравнения её никак не устраивали — так начались изменения в имидже
Тогда я начала татуировать себя, чтобы почувствовать себя уникальной. Сейчас уже я даже не смогу назвать точное число татуировок. Все они связаны, каждая часть рисунка соединяется с другой
Аврора Париенте
Поначалу Аврора думала, не совершила ли она роковую ошибку, начав забивать своё тело. Но теперь, немного привыкнув, никаких сомнений и сожалений не осталось
И хоть последние годы Аврора постоянно делала новые рисунки на своей коже, похоже, сейчас модель успокоилась — никаких новых тату она делать не планирует. "Я хочу сделать своё тело красивым, не просто забить его полностью", — объясняет девушка