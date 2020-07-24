Журналист вёл интервью в прямом эфире, когда его жена решила незаметно проскочить голышом — видео

В своём инстаграме журналист ведёт рубрику "Политика вживую", в которой берёт интервью у деятелей этой сферы в прямом эфире. В начале июля в гости к Фабио пришёл бывший кандидат в президенты Бразилии Гильерме Булоса. И хоть сама беседа не сказать, что была очень увлекательной, отрывок из неё запомнится всем надолго. Вдруг на заднем плане за репортёром, согнувшись, пробежала его голая жена.

Кадры из видео © Instagram / fabioporchat

Судя по полотенцу на голове и отсутствию одежды, девушка только что вышла из душа. Заметив, что муж ведёт интервью, она решила незаметно за ним пробежать. Согнувшись, бразильянка быстро проскочила за работающим Фабио, думая, что так она не попала в кадр. Как же она ошибалась! Спустя секунду гость рубрики уже едва мог продолжать беседу — смех сдержать было очень сложно. Сам журналист, когда понял, что произошло, сразу сказал своей возлюбленной, что её все увидели.

Фото © Instagram / fabioporchat