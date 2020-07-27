Дочь Болдуина выложила ужасные снимки папарацци, признавшись, что так она выглядит без фотошопа

Айрленд Болдуин ведёт в "Инстаграме" лайфстайл-блог, в котором редко встретишь неидеальные фотографии. Но недавно девушка решила бросить вызов стандартам красоты "Инстаграма" и опубликовала пляжные кадры, сделанные папарацци без её ведома. А когда увидела снимки в Сети, решила не судиться с горе-фотографом, а направить их на благое дело.
Снимки назвать красивыми можно едва ли. Но именно это Айрленд и решила показать подписчикам: никакой ретуши, фильтров и правильно выставленного освещения. По словам девушки, для того чтобы выглядеть идеальным на фото, необязательно быть таковым (это, кстати, невозможно).
Люди, помните, что освещение — это всё, а медиа всегда хотят, чтобы люди выглядели ужасно на снимках. Я так устала от постоянных попыток пристыдить меня за моё тело. Разве у нас мало чего происходит в мире? Как они вообще успевают следить за другими. Да, у меня раны от бритвы, да, у меня нет идеального пресса (я работаю над этим), и да, я бледная, как поганка, и мне плевать на это. А они пусть найдут хобби получше и начнут разделять взгляды бодипозитива
Айрленд Болдуин
То, что девушка решилась опубликовать такие ужасные кадры, не просто удивило её подписчиков. Некоторые начали благодарить девушку за то, что она вдохновляет их своим примером. Конечно, большинству трудно принять своё неидеальное тело, когда на снимках в соцсетях мелькают лишь красотки с ровным тоном кожи в идеальной физической форме.
Подруга, спасибо, что ты делишься этим
Atlantabean
Спасибо, что выглядишь как настоящая человеческая женщина! Не дай бог ты бы выглядела иначе
Atefehayati