Дочь Болдуина выложила ужасные снимки папарацци, признавшись, что так она выглядит без фотошопа

Люди, помните, что освещение — это всё, а медиа всегда хотят, чтобы люди выглядели ужасно на снимках. Я так устала от постоянных попыток пристыдить меня за моё тело. Разве у нас мало чего происходит в мире? Как они вообще успевают следить за другими. Да, у меня раны от бритвы, да, у меня нет идеального пресса (я работаю над этим), и да, я бледная, как поганка, и мне плевать на это. А они пусть найдут хобби получше и начнут разделять взгляды бодипозитива

Айрленд Болдуин