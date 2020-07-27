Парень проверил по камерам, кто ночью звонил в дверь, и решил больше никогда не выходить из дома

Недавно на Reddit в разделе, посвящённом Австралии и австралийцам, появилось страшное видео, которым поделился пользователь с ником Xelfer. По его словам, ночью он услышал звонок в дверь, но не придал ему значения. Однако утром решил всё же проверить по камерам видеонаблюдения, кто же приходил к нему в гости. И, просмотрев записи, Xelfer только обрадовался, что не стал открывать дверь незнакомцу, пишет Lad Bible.

Видео © Reddit / xelfer

В ролике, которым поделился парень, видно крыльцо дома и часть улицы. Но внезапно из верхнего угла высовывается что-то похожее на ветку. Проходит ещё несколько мгновений, и становится понятно, что это вовсе не ветка, а лапы огромного паука. Ролик уже набрал почти 18 тыс. лайков, а в комментариях под ним начались оживлённые споры. Кто-то из пользователей спросил, насколько опасны пауки в Австралии, и местные жители провели ликбез.

Гиф © Reddit / xelfer

Оказывается, чудовище на видео — на самом деле гигантский крабовый паук, который пугает разве что своими размерами. Он вполне спокоен и нападает, только если его сильно разозлить, при этом укус его будет болезненным и испортит вам самочувствие на пару дней. Но такой зверь очень полезен в хозяйстве, потому что питается другими пауками и различными насекомыми, в том числе тараканами.

Фото © Instagram / bel_adze

Прости, дружище, немного перебрал с мухами и перепутал дома Oldmate21

Блин, эти сектанты, которые ходят от двери к двери, с каждым годом становятся всё страннее DrGarrious