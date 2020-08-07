У ящериц есть свой "Иисус", а у креветок — "пистолет". Что люди узнали о животных за последние 20 лет

У мычания коровы есть акцент и диалект

К такому выводу в 2006 году приш ё л учёный-фонетик из Лондонского университета после того, как на проблему языкового барьера в коровьем обществе его внимание обратили фермеры. Учёный выяснил, что небольшая разница в тембрах может проявиться даже на уровне разных стад, а не только регионов. Впрочем, отклонения эти незначительные. Но, судя по тому, что фермеры заметили, слышимые человеческим ухом. Фонетики сходятся во мнении с лингвистами, что главным фактором, влияющим на то или иное мычание, является окружение. Дескать, как корову ещё телёнком научит кричать стадо, так она и будет общаться до конца жизни.

К слову, об акцентах в мире животных. Гораздо ярче разница в региональных диалектах проявляется у птиц. Например, представители одного вида в городских условиях щебечут выше, чем их сородичи на природе. Предполагается, что птицам-горожанам пение в верхнем регистре позволяет лучше справляться с эхом, которое неминуемо возникает и дезориентирует в каменных джунглях.

Учись смолоду! А начинай учиться до рождения

Именно таким принципом руководствуются птицы амадины. В 2016 году орнитологи выяснили, что эти теплолюбивые родственники воробьёв начинают петь своим детям, когда те находятся ещё в яйце. Причём песни эти отнюдь не абстрактные, а вполне себе с конкретным посылом.

Учёные обратили внимание , что тип поведения родителя сильно меняется, если на улице устанавливается погода выше 26 градусов по Цельсию. Под воздействием особой мелодии развитие эмбриона замедляется и птенец рождается меньшего размера, чем если бы он слушал другой мотив.

Зачем? Тут выясняется, что амадины ещё и задачи по физике решать умеют. Ведь иначе не объяснить, как эти птички понимают, что при одном и том же составе маленькое тело остывает быстрее, чем большое. Как следствие, маленькому птенцу проще пережить жару, чем большому.

Для чистоты эксперимента специалисты записали песню о жарком лете амадин на диктофон, а потом в лаборатории включали её яйцам в инкубаторе. И, о чудо, из них тоже вылупились птенцы меньше, чем из партии, которая не слушала музыку.

Осьминожий пенис-путешественник

Осьминоги — одни из самых антисоциальных животных на Земле. Некоторые их виды, в отличие от каких-нибудь белых медведей, не встречаются парами даже ради оплодотворения. Эволюция придумала для них способ размножения, от которого в ужас пришли бы даже животные-андрогины.

Начнём с того, что самки осьминогов зачастую раза в полтора-два больше и, как следствие, голоднее, чем самцы. Поэтому, если бы самцы ходили на свидание, их бы банально съедали. Что делать? Правильно! Отрастить гектокотиль. Этим словом учёные обозначают у самцов моллюсков специальное половое щупальце. У некоторых видов оно растягивается в два раза сильнее, чем обычные конечности. Как следствие, самцам удаётся сходить на свидание, выполнить свой долг перед природой и выжить, не показываясь перед партнёршей.

Чуть меньше везёт самцам осьминогов-аргонавтов. Их самки просто отрывают гектокотиль и оставляют в себе до тех пор, пока не решат, что хотят вынашивать потомство. Ну и совсем несправедливо природа обошлась с попончатыми осьминогами. Представительницы этого вида вырастают до двух метров, тогда как самым крупным самцам не удаётся достичь и одного. Так вот, последние, чтобы продолжить род, добровольно отбрасывают гектокотиль, которым потом оплодотворяется самка.

О связи Иисуса с ящерицами

Нет, главный святой католической церкви не рептилоид. Всё гораздо прозаичнее. Кто-то, быть может, помнит, что когда-то мы писали про жука Гитлера. Бедному насекомому просто не повезло быть открытым в неподходящем месте и в неподходящее время. Примерно то же самое произошло и с ящерицей, которую назвали в честь Иисуса Христа .

Впрочем, если жука назвали Гитлером, чтобы подшутить над лидером нацистской Германии, то ящерицу назвали Иисусом из-за её способности к хождению по воде. Оный вид пресмыкающихся, убегая от врагов, набирает такую скорость, что может пересекать небольшие расстояния, находясь непосредственно над водой, а не в ней.

Креветка с "пистолетом"

Долго выбирали между крабами-гангстерами, которые объединяются в банды, чтобы терроризировать других членистоногих, и креветками-пистолетами. Посчитали, что последние интереснее. Ведь они представляют угрозу даже поодиночке.

Synalpheus — это род креветок, список видов в котором пополняется до сих пор. Ведь род открыли только в 2008 году. Как и других представителей семейства раков-щелкунов, Synalpheus отличает ассиметричное развитие клешней. Одна из них может достигать половины размера от туловища креветки. Огромная "лапа" креветке нужна, чтобы убивать жертв, а точнее, оглушать. Но не сильными ударами по башке, а очень громкими щелчками.

Когда мы пишем "очень громкими", мы имеем в виду 185–190 дБ на расстоянии одного метра в зависимости от размера особи. Одного "выстрела" такой мощности зачастую достаточно, чтобы оглушить рыбину в разы больше самой креветки. Хотя чего уж там… Членистоногое размером в несколько сантиметров конкурирует за право называться самым громким обитателем моря с гигантскими кашалотами.

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