Автосалон Hyundai нанял в консультанты настолько хорошего мальчика, что от клиентов нет отбоя

Пёс по кличке Тусон провёл большую часть своей жизни на улице. Неизвестно, как он туда попал, но под жарким бразильским солнцем пушистику не понравилось. В конце мая 2020 года незнакомцы подобрали бродягу, привели его в порядок, дали дом, еду и даже... работу! Пёсель стал лицом автосалона Hyundai в Серре, Бразилия.

Фото © Instagram / tucson_prime

Теперь жизнь Тусона похожа на сказку. Особенно по сравнению с тем, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. У него есть собственная конура, чистая вода и здоровая еда. А что говорить про кондиционеры! Конечно, прежде чем перевозить пса в автосалон, его хорошенько помыли под душем, избавились от блох и сделали все необходимые прививки.

Фото © Instagram / tucson_prime

Владельцы магазина проявили настоящую человечность, но в убытке они не остались. Питомец взял на себя роль местной звёздочки, и желающие приобрести машину обязательно заглядывают в магазин — хотя бы ради того, чтобы посмотреть на хвостатого продавца. Мало того, роль Тусона в автосалоне настолько важна, что ему даже выдали официальный бейджик с его фотографией — такой же, как у всех работников.

Фото © Instagram / tucson_prime