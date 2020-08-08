Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Автосалон Hyundai нанял в консультанты настолько хорошего мальчика, что от клиентов нет отбоя

Должно быть, скоро продажи авто в этом магазине поднимутся до небес.

123

Фото © Instagram / tucson_prime

Пёс по кличке Тусон провёл большую часть своей жизни на улице. Неизвестно, как он туда попал, но под жарким бразильским солнцем пушистику не понравилось. В конце мая 2020 года незнакомцы подобрали бродягу, привели его в порядок, дали дом, еду и даже... работу! Пёсель стал лицом автосалона Hyundai в Серре, Бразилия.

Фото © Instagram / tucson_prime

Теперь жизнь Тусона похожа на сказку. Особенно по сравнению с тем, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. У него есть собственная конура, чистая вода и здоровая еда. А что говорить про кондиционеры! Конечно, прежде чем перевозить пса в автосалон, его хорошенько помыли под душем, избавились от блох и сделали все необходимые прививки.

Фото © Instagram / tucson_prime

Владельцы магазина проявили настоящую человечность, но в убытке они не остались. Питомец взял на себя роль местной звёздочки, и желающие приобрести машину обязательно заглядывают в магазин — хотя бы ради того, чтобы посмотреть на хвостатого продавца. Мало того, роль Тусона в автосалоне настолько важна, что ему даже выдали официальный бейджик с его фотографией — такой же, как у всех работников.

Фото © Instagram / tucson_prime

Правда, носить его пёс не очень любит. Максимум — для официальных фото в Instagram, пишет World Of Buzz. Пса зарегистрировали в соцсети меньше месяца назад, а за ним следит уже почти 30 тысяч человек. Так что хвостатого можно смело называть и блогером.

Хозяева поделились смешными фото, доказывающими, что собаки стали нашей полной копией

Девушка из США, сама того не подозревая, начала огромный тред, который может рассказать о собаках такое, о чём вы и не подозревали. Лучшие друзья людей, похоже, так долго живут бок о бок с человечеством, что переняли самые неожиданные повадки. К примеру, некоторые пёсели сидят точно так же, как их хозяева, и это пугает.

Выбор редакции

Loading...