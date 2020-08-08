Хозяин оставил на улице только что законченную картину, но пёс решил внести лепту, и вот результат

Турагент Саша Барбато поднял пользователям "Твиттера" настроение, рассказав последнюю забавную историю, которая приключилась с его псом. Дело в том, что житель Норфорка оставил на улице только что законченную картину, чтобы она как следует просохла. И это была его самая главная ошибка. Двухлетняя Бесси решила внести свою лепту в произведение искусства и проехалась прямо по краске, став на ближайшие четыре дня ярко-бирюзовой.
Что бы вы сделали, если бы ваша собака извалялась в краске, которая не вымывается даже после двух попыток. Спрашиваю для друга
Саша Барбато
Саша поделился смешными фото питомца в соцсетях, и пост тут же стал вирусным, набрав около десяти тысяч репостов и даже попав в новости. И несмотря на то что Бесси несколько раз тщательно помыли, голубой цвет так и не сходил с её шерсти. В итоге все взгляды прохожих были просто прикованы к собаке, сообщает Daily Mail. Впрочем, пользователи Сети разошлись во мнениях, как же всё-таки помочь бедняге.
Выход один — стрижка. Мне кажется, что запах краски её должен сильно беспокоить
GoodKarmi
Возможно, придётся просто ждать, пока снова ей в голову не придёт какая-то сумасшедшая идея. Слишком частое мытьё может раздражать её кожу, так что наберитесь терпения
Loren11
Через четыре дня Бесси снова была прежнего цвета. Хозяин поспешил всех успокоить, что собака в порядке. Её отвезли к ветеринару, и он подтвердил, что Бесси прекрасно себя чувствует.