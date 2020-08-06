Военный из Южно-Сахалинска бросил службу спустя 15 лет, и теперь он самый накачанный мастер маникюра

Житель Южно-Сахалинска разрушил все возможные стереотипы, выбрав весьма необычную профессию после 15 лет службы в армии. Антон Кузьмин прошёл курсы по обучению на мастера маникюра, и теперь каждая девушка мечтает попасть к нему на ноготочки. И неудивительно, ведь бывший военный выглядит как с обложки журналов.

Фото © Instagram / kuzmin_anton_ifbb

Помимо работы в салоне красоты Антон устроился тренером в местный фитнес-зал, откуда постит фотографии с завидной регулярностью. За такой интересной судьбой уже следит более 18 тыс. человек в Instagram, а в TikTok он и вовсе настоящая звезда — 380 тыс. подписчиков.

Видео © TikTok / kuzmin_anton_ifbb

Правда, многие сомневаются в том, что Антон действительно делает маникюр клиентам. Чтобы развеять все сомнения, парень выложил фото с дипломом, подтверждающим, что он прошёл нужное обучение. Кроме того, он периодически выкладывает видеоролики, показывающие его за кропотливой работой.

Фото © Instagram / kuzmin_anton_ifbb