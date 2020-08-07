Календарь Риз Уизерспун на 2020-й оказался настолько правдив, что никто не удержался от смеха и слез

Найдите отличия. Смешной челлендж о том, как мы выглядим в соцсетях, не обошёл стороной даже звёзд: 10 фото Легендарная американская кантри-певица Долли Партон совсем недавно отметила 74-й день рождения. Но несмотря на возраст, женщина всё ещё на волне. В своём инстаграме звезда опубликовала шуточный коллаж, как якобы выглядят фотографии певицы в разных сервисах: LinkedIn, Facebook, Instagram и Tinder. Идея так понравилась другим звёздам, что Интернет тут же заполонили подобные картинки! В подборке ниже — 10 самых интересных из них.