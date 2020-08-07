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Календарь Риз Уизерспун на 2020-й оказался настолько правдив, что никто не удержался от смеха и слез

Недавно в сети появился новый челлендж. Суть проста - составить календарь 2020 года, иллюстрируя каждый месяц с января по сентябрь кадром с эмоцией своей любимой звезды. Но тут знаменитости и сами решили поучаствовать. В подборке ниже - 10 самых смешных (но в то же время отчаянно унылых) постов от всеми любимых селебрити.

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Фото © Instagram / reesewitherspoon

2020 год оказался богат на события. Каждый месяц уклад жизни населения Земли стремительно менялся. Чтобы пошутить над этими не всегда приятными переменами, и был придуман #2020challenge. Пользователи Сети начали публиковать коллажи, посвящённые событиям первых девяти месяцев этого года.

Первой среди актёров, принявших участие в челлендже, стала Риз Уизерспун

Фото © Instagram / reesewitherspoon

Девушка использовала кадры из фильмов и сериалов, в которых она снималась, чтобы показать свои эмоции, которые она испытывала на протяжении этого года. Её пост быстро завирусился, и звёзды охотно подхватили идею. Одной из первых была Сара Полсон

Фото © Instagram / mssarahcatharinepaulson

Кара Делевинь

Фото © Instagram / caradelevingne

Мишель Пфайффер

Фото © Instagram / michellepfeifferofficial

Марк Руффало

Фото © Instagram / markruffalo

Селин Дион

Фото © Twitter / celinedion

Кристин Ченовет

Фото © Twitter / KChenoweth

Билли Рэй Сайрус

Повторяющаяся надпись "Какого чёрта?". Фото © Twitter / billyraycyrus

Блэйк Шелтон

Фото © Twitter / blakeshelton

Зоуи Дешанель

Фото © Twitter / ZooeyDeschanel

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