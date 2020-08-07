Календарь Риз Уизерспун на 2020-й оказался настолько правдив, что никто не удержался от смеха и слез

2020 год оказался богат на события. Каждый месяц уклад жизни населения Земли стремительно менялся. Чтобы пошутить над этими не всегда приятными переменами, и был придуман #2020challenge. Пользователи Сети начали публиковать коллажи, посвящённые событиям первых девяти месяцев этого года.
Первой среди актёров, принявших участие в челлендже, стала Риз Уизерспун
Фото © Instagram / reesewitherspoon
Девушка использовала кадры из фильмов и сериалов, в которых она снималась, чтобы показать свои эмоции, которые она испытывала на протяжении этого года. Её пост быстро завирусился, и звёзды охотно подхватили идею. Одной из первых была Сара Полсон
Фото © Instagram / mssarahcatharinepaulson
Кара Делевинь
Фото © Instagram / caradelevingne
Мишель Пфайффер
Фото © Instagram / michellepfeifferofficial
Марк Руффало
Фото © Instagram / markruffalo
Селин Дион
Фото © Twitter / celinedion
Кристин Ченовет
Фото © Twitter / KChenoweth
Билли Рэй Сайрус
Повторяющаяся надпись "Какого чёрта?". Фото © Twitter / billyraycyrus
Блэйк Шелтон
Фото © Twitter / blakeshelton
Зоуи Дешанель
Фото © Twitter / ZooeyDeschanel