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Воспитательница детсада объяснила, почему не боится гранат, и стала героиней протестов в Минске

После оглашения результатов выборов президента Белоруссии — 2020 жители страны тут же вышли на улицы. Уже несколько дней протесты не утихают, но даже в таких условиях есть место для юмора.

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Кадры из видео © Twitter / IlyaYashin

10 августа на YouTube-канале МБХ медиа опубликовали блог корреспондента издания Александра Скрыльникова, который он снял в Минске в первую ночь после объявления результатов президентских выборов. Под взрывами светошумовых гранат журналист пообщался с участниками протестов, но одна женщина стала настоящей героиней сопротивления благодаря своему ответу.

Видео © YouTube / МБХ медиа

— Гранаты бросают... Вам тут не страшно?

— Неа. Я в детском саду работала. Мне уже ничего не страшно.

Женщины Белоруссии прекрасны

IlyaYashin

На следующий день после публикации блога в твиттер-аккаунте Ильи Яшина появился отрывок видео "МБХ медиа", и он тут же стал вирусным. На кадрах корреспондент спрашивает у женщины, не страшно ли ей находиться на протестах, ведь их жёстко подавляют представители власти. Как говорится, ответ убил.

С момента публикации отрывка прошло меньше суток, но уже сейчас твит набрал порядка десяти тысяч лайков и около полутора тысяч репостов. Судя по комментариям, даже тяжёлая обстановка в стране не может повлиять на чувство юмора.

Я *получаю образование педагога ДО* : да что в детском саду такого, что *** даже гранаты не страшны

peach__pig

В каждом маленьком ребёнке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило

mo_wenhao

Кадры из видео © Twitter / IlyaYashin

Напомним, протесты несогласных с результатами выборов начались в первый же вечер после их оглашения по всей Белоруссии. Согласно официальным данным, первое место занял Александр Лукашенко. Против граждан своей страны силовики применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

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