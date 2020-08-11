Воспитательница детсада объяснила, почему не боится гранат, и стала героиней протестов в Минске

10 августа на YouTube-канале МБХ медиа опубликовали блог корреспондента издания Александра Скрыльникова, который он снял в Минске в первую ночь после объявления результатов президентских выборов. Под взрывами светошумовых гранат журналист пообщался с участниками протестов, но одна женщина стала настоящей героиней сопротивления благодаря своему ответу.
Видео © YouTube / МБХ медиа
— Гранаты бросают... Вам тут не страшно?
— Неа. Я в детском саду работала. Мне уже ничего не страшно.
Женщины Белоруссии прекрасны
IlyaYashin
На следующий день после публикации блога в твиттер-аккаунте Ильи Яшина появился отрывок видео "МБХ медиа", и он тут же стал вирусным. На кадрах корреспондент спрашивает у женщины, не страшно ли ей находиться на протестах, ведь их жёстко подавляют представители власти. Как говорится, ответ убил.
С момента публикации отрывка прошло меньше суток, но уже сейчас твит набрал порядка десяти тысяч лайков и около полутора тысяч репостов. Судя по комментариям, даже тяжёлая обстановка в стране не может повлиять на чувство юмора.
Я *получаю образование педагога ДО* : да что в детском саду такого, что *** даже гранаты не страшны
peach__pig
В каждом маленьком ребёнке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило
mo_wenhao
Кадры из видео © Twitter / IlyaYashin
Напомним, протесты несогласных с результатами выборов начались в первый же вечер после их оглашения по всей Белоруссии. Согласно официальным данным, первое место занял Александр Лукашенко. Против граждан своей страны силовики применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.