Воспитательница детсада объяснила, почему не боится гранат, и стала героиней протестов в Минске

10 августа на YouTube-канале МБХ медиа опубликовали блог корреспондента издания Александра Скрыльникова, который он снял в Минске в первую ночь после объявления результатов президентских выборов. Под взрывами светошумовых гранат журналист пообщался с участниками протестов, но одна женщина стала настоящей героиней сопротивления благодаря своему ответу.

— Неа. Я в детском саду работала. Мне уже ничего не страшно.

На следующий день после публикации блога в твиттер-аккаунте Ильи Яшина появился отрывок видео "МБХ медиа", и он тут же стал вирусным. На кадрах корреспондент спрашивает у женщины, не страшно ли ей находиться на протестах, ведь их жёстко подавляют представители власти. Как говорится, ответ убил.

С момента публикации отрывка прошло меньше суток, но уже сейчас твит набрал порядка десяти тысяч лайков и около полутора тысяч репостов. Судя по комментариям, даже тяжёлая обстановка в стране не может повлиять на чувство юмора.