В Москве шлагбаум "наказал" велосипедиста, который попытался проскочить за такси — видео

В Москве шлагбаум на выезде от торгового центра "Домодедовский" ударил по голове велосипедиста, когда тот пытался проскочить под ограничителем. Очевидец этого курьёзного случая поделился с Лайфом кадрами со своего видеорегистратора.
На Урале чиновник ударил в лицо пенсионера из-за шлагбаума во дворе — видеоСотрудник местной администрации по неизвестной причине приехал демонтировать шлагбаум. На защиту конструкции встал пожилой охранник.
На них видно, что после удара велосипедист начинает словесную перепалку с охраной, указывая на шею. Через несколько секунд мужчина уезжает.