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В Москве шлагбаум "наказал" велосипедиста, который попытался проскочить за такси — видео

Пострадавший не стал долго искать виноватых и быстро уехал с места.

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В Москве шлагбаум на выезде от торгового центра "Домодедовский" ударил по голове велосипедиста, когда тот пытался проскочить под ограничителем. Очевидец этого курьёзного случая поделился с Лайфом кадрами со своего видеорегистратора.

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Сотрудник местной администрации по неизвестной причине приехал демонтировать шлагбаум. На защиту конструкции встал пожилой охранник.

На них видно, что после удара велосипедист начинает словесную перепалку с охраной, указывая на шею. Через несколько секунд мужчина уезжает.

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