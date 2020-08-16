Тату-модель потратила более 3 млн, чтобы стать "городским киборгом", и ей это удалось на все 100%

Жительница Германии потратила огромные деньги, чтобы выглядеть как "городской киборг". Всё своё тело Лина разрисовала татуировками. Вдобавок к этому она увеличила грудь, изменила форму ушей, установила под кожу головы силиконовые рога, а также пирсинг. Всё это удовольствие ей обошлось в £38 тыс. (более 3,6 млн в рублях), сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / cigno.sg

Но изменения затронули не только внешность Лины. Девушка бросила корпоративную работу в Калифорнии, чтобы стать полноправной тату-моделью и художником. И, похоже, ей это удалось. Сейчас на Лину подписано более 80 тыс. человек в Instagram, которые с нетерпением ждут её новых фото. Тем более что девушка знает, как прилечь внимание, раздеваясь до нижнего белья.

Фото © Instagram / cigno.sg

Сама Лина признаётся, что интересовалась татуировками с подросткового возраста. Девушке не нравилась своя внешность, поэтому выбор был очевиден. И даже несмотря на то, что она уже потратила целое состояние, в планах заострить форму ушей и разделить язык на две части.

Фото © Instagram / cigno.sg