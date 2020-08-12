Шестерых военнослужащих Йемена задержали за попытку ворваться в посольство страны в Москве

Шесть йеменских военнослужащих, недовольных отказом в возвращении на родину, попытались ворваться в посольство страны в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что конфликт произошёл между военными и сотрудниками дипмиссии. Всего у здания посольства во 2-м Неопалимовском переулке собралось около двадцати сотрудников ВС азиатской страны. В России они проходили курсы военной академии и не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.
В отношении задержанных будут составлены протоколы об административном правонарушении.
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Отмечается, что в настоящее время обстановка у здания диппредставительства спокойная.
Ранее у Посольства Белоруссии в Москве прошла акция недовольных исходом президентских выборов в этой стране. Было задержано около десяти человек.