СМИ: В России чистый долг вновь стал положительным на фоне пандемии CoViD-19

Чистый долг России вновь стал положительным на фоне пандемии коронавируса впервые за 2020 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Министерства финансов и Центробанка.

Цифра в 1,55 трлн рублей означает разницу между ликвидными резервами и долгом федерального правительства, которые составляют 13,22 и 14,77 трлн соответственно.

В Минфине объясняют переход к положительным значениям покупкой контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что изменение не представляет опасности для стабильности бюджета, а несёт лишь символическое последствие мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса и падением цен на нефть.