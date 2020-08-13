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СМИ: В России чистый долг вновь стал положительным на фоне пандемии CoViD-19

Аналитики отмечают, что изменение не представляет опасности для стабильности бюджета.

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Фото © Pixabay

Чистый долг России вновь стал положительным на фоне пандемии коронавируса впервые за 2020 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Министерства финансов и Центробанка.

Цифра в 1,55 трлн рублей означает разницу между ликвидными резервами и долгом федерального правительства, которые составляют 13,22 и 14,77 трлн соответственно.

Минфин оценил дефицит бюджета с начала года в 409 миллиардов рублей

Российская казна за первые пять месяцев года пополнилась на 7,89 триллиона рублей.

В Минфине объясняют переход к положительным значениям покупкой контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн рублей.

Аналитики отмечают, что изменение не представляет опасности для стабильности бюджета, а несёт лишь символическое последствие мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса и падением цен на нефть.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при нынешних ценах на нефть дефицит федерального бюджета по итогам года составит 0,9% ВВП.

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