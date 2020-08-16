Девушка два года искала парня, с которым познакомилась в баре, но все усилия обесценил один нюанс

Влюблённая девушка из американского города Мэриленд в течение двух лет искала парня, с которым познакомилась в баре и случайно сделала ошибку в своём номере телефона. 23-летняя Кейт Лефлер сочла, что парень по имени Адам идеально ей подходит, и решила найти его во что бы то ни стало. И пользователи "Инстаграма" охотно ей помогли. Правда, история их любви закончилась, так и не успев начаться.

Фото © Wales News Service

Кейт познакомилась с Адамом в 2018 году, когда служила в береговой охране США и её корабль остановился в Плимуте, штат Девон. В тот день загадочный незнакомец, которому было в районе 30 лет, приехал в гости к своему другу, и они отправились в местный бар. Там и произошла роковая встреча, сообщает The Sun.

В первый же вечер мы поцеловались и собирались увидеться на следующий день. Но сообщение так и не пришло, и тогда я вспомнила, что забыла про код города, когда записывала свой номер телефона. Всё это время я безумно хотела возобновить наши отношения и даже создала специальный профиль в "Инстаграме" Кейт Лефлер

Фото © Wales News Service / Кейт со своей подругой и другом Адама