Родители испугались за свои жизни, увидев на записях видеоняни, как дочь слушает чей-то шёпот в ночи

Недавно на Reddit в разделе Ghosts (приведения) появился ролик, который вполне бы мог стать эпизодом очередной части "Паранормальных явлений". Пользовательница elsodo14 поделилась записью видеоняни из комнаты её дочери. "Ужас", который происходит на записи, заставляет беспокоиться не только за малышку, но и за всех жителей дома. По крайней мере, судя по комментариям.
В доме все спали, но что-то подсказало мне проверить видеоняню дочери. Она спала, затем села и уставилась на дверь. <...> Примерно через 10 секунд появляется странный шум. Кто-нибудь может помочь расшифровать?
Elsodo14
Видео © Reddit / elsodo14
Ролик длится всего 17 секунд, но и этого достаточно, чтобы понять, что тут что-то не так. Даже если откинуть все мистические теории. Девочка на ролике ни с того ни с сего просыпается и смотрит на дверь. Чуть позже на записи слышны странные звуки, отдалённо напоминающие шёпот. И хоть в расшифровке пользователи Reddit так и не помогли, вместо этого они подтвердили догадки отца семейства о том, что тут что-то неладное. Варианты были самые разные.
Не знаю, что именно я слышу, но это определённо два слога. Baby(малышка) — это самое логичное из того, что я смогла разобрать
VanessaAlexis
Я услышал listen (слушай) оба раза. Во второй раз быстрее
Y1kk1b
Кадр из видео © Reddit / elsodo14
Также в комментариях пользователи пообщались с автором поста, раскрыв новые жуткие подробности происшествия. Как оказалось, после странного шёпота девочка просто легла спать обратно, даже ничуть не испугавшись. А наутро она ничего не помнила, пишет Daily Star.