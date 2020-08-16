Родители испугались за свои жизни, увидев на записях видеоняни, как дочь слушает чей-то шёпот в ночи

Недавно на Reddit в разделе Ghosts (приведения) появился ролик, который вполне бы мог стать эпизодом очередной части "Паранормальных явлений". Пользовательница elsodo14 поделилась записью видеоняни из комнаты её дочери. "Ужас", который происходит на записи, заставляет беспокоиться не только за малышку, но и за всех жителей дома. По крайней мере, судя по комментариям.

Ролик длится всего 17 секунд, но и этого достаточно, чтобы понять, что тут что-то не так. Даже если откинуть все мистические теории. Девочка на ролике ни с того ни с сего просыпается и смотрит на дверь. Чуть позже на записи слышны странные звуки, отдалённо напоминающие шёпот. И хоть в расшифровке пользователи Reddit так и не помогли, вместо этого они подтвердили догадки отца семейства о том, что тут что-то неладное. Варианты были самые разные.