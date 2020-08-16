Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Умер актёр, депутат Мосгордумы Николай Губенко

Причина смерти коммуниста не сообщается.

115
Post cover

Николай Губенко. Фото © ТАСС / Щербак Александр

Актёр, депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Губенко скончался на 79-м году жизни. Печальное известие сообщил председатель законодательного органа Алексей Шапошников.

– Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссёра и актёра, – написал он в "Фейсбуке".

Шапошников назвал покойного опытным и мудрым коллегой. Он признался, что эту утрату сложно осознать. Председатель Мосгордумы выразил соболезнования семье и коллегам Губенко. Он пообещал позже сообщить информацию о дате и месте прощания с коллегой.

Николай Губенко был худруком театра "Содружество актеров Таганки". Был последним министром культуры СССР.

Звёзд советского кино Николая Губенко и Жанну Болотову проверяют в Коммунарке на коронавирус

Супруги ждут в медицинском центре результатов своих анализов.

Ранее в Москве умер 17-летний футболист. Спортсмен неожиданно потерял сознание во время первого матча и больше в сознание не приходил.

Выбор редакции

Loading...