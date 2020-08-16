Умер актёр, депутат Мосгордумы Николай Губенко

Актёр, депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Губенко скончался на 79-м году жизни. Печальное известие сообщил председатель законодательного органа Алексей Шапошников.

– Сегодня остановилось сердце Николая Николаевича Губенко. Москвичи, наш город, вся страна потеряла настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, талантливого режиссёра и актёра, – написал он в "Фейсбуке".

Шапошников назвал покойного опытным и мудрым коллегой. Он признался, что эту утрату сложно осознать. Председатель Мосгордумы выразил соболезнования семье и коллегам Губенко. Он пообещал позже сообщить информацию о дате и месте прощания с коллегой.

Николай Губенко был худруком театра "Содружество актеров Таганки". Был последним министром культуры СССР.