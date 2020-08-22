Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Модель разрушила все шаблоны, доказав, что красота состоит из целлюлита, растяжек и складок кожи

Списку компетенций Вивиан Хорн можно позавидовать. Девушка преуспела в профессии фотографа, модели, стилиста, дизайнера одежды и блогера. Через своё творчество нидерландка доказывает, что люди прекрасны, каких бы форм и размеров они ни были.

72

В юности Вивиан проводила сутки, роясь в Интернете в поисках вдохновения. Часто идеи, подсмотренные в Сети, приводили к самовольным, игривым съёмкам, которые девушка организовывала прямо на заднем дворе дома своих родителей

Фото © Instagram / vivianhoorn

Тогда же девушка начала работать моделью и поняла ей по душе энергия, царящая на съёмочной площадке. Но Вивиан не хотела работать только в кадре. Она увлеклась и стала настоящим продюсером, стилистом и непосредственно фотографом. С тех пор искусство никогда не покидало её жизнь

Фото © Instagram / vivianhoorn

Кроме того, в прошлом году Хорн выпустила собственную коллекцию купальников, модели которой она не стесняется показывать на себе в личном инстаграм-аккаунте. Больше 400 тысяч подписчиков видят бельё на девушке с фигурой обычного человека

Фото © Instagram / vivianhoorn

Вивиан замечает, что, несмотря на то что она не соответствует идеалам красоты "Инстаграма", она отказывается скрывать своё тело. На фотографиях модели можно часто заметить и складки на животе, и даже целлюлит

Фото © Instagram / vivianhoorn

Однако благодаря своему опыту в фотографии и позировании девушка даже эти "недостатки" показывает так эстетично, что ни у кого не появится и идеи относиться с особенностям нормального человеческого тела как к чему-то отрицательному

Фото © Instagram / vivianhoorn

Блогерша пошла против всех шаблонов, бросив зал и превратившись из фитоняшки в модель plus-size

Январь — время начать жизнь с чистого листа, начать работать умом и телом. Поэтому фитнес-блогерша из Австралии поспешила вдохновить своих подписчиков на свершения. И нет, она не настаивает, чтобы аудитория массово шла в спортзал. Скорее наоборот!

Выбор редакции

Loading...