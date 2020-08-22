Модель разрушила все шаблоны, доказав, что красота состоит из целлюлита, растяжек и складок кожи

В юности Вивиан проводила сутки, роясь в Интернете в поисках вдохновения. Часто идеи, подсмотренные в Сети, приводили к самовольным, игривым съёмкам, которые девушка организовывала прямо на заднем дворе дома своих родителей

Фото © Instagram / vivianhoorn

Тогда же девушка начала работать моделью и поняла — ей по душе энергия, царящая на съёмочной площадке. Но Вивиан не хотела работать только в кадре. Она увлеклась и стала настоящим продюсером, стилистом и непосредственно фотографом. С тех пор искусство никогда не покидало её жизнь

Фото © Instagram / vivianhoorn

Кроме того, в прошлом году Хорн выпустила собственную коллекцию купальников, модели которой она не стесняется показывать на себе в личном инстаграм-аккаунте. Больше 400 тысяч подписчиков видят бельё на девушке с фигурой обычного человека

Фото © Instagram / vivianhoorn

Вивиан замечает, что, несмотря на то что она не соответствует идеалам красоты "Инстаграма", она отказывается скрывать своё тело. На фотографиях модели можно часто заметить и складки на животе, и даже целлюлит

Фото © Instagram / vivianhoorn

Однако благодаря своему опыту в фотографии и позировании девушка даже эти "недостатки" показывает так эстетично, что ни у кого не появится и идеи относиться с особенностям нормального человеческого тела как к чему-то отрицательному