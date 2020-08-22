Художник спрятал среди природы 10 голых моделей, и некоторых из них разглядеть почти невозможно

Немецкий художник Йорг Дюстервальд уже более 20 лет использует краски для тела в своих работах

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Недавно 56-летний автор представил общественности свой новый арт-проект. На первый взгляд, это серия восхитительных пейзажей, но внимательный зритель сможет усмотреть на них обнажённых моделей

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Дюстервальд использовал свой талант, чтобы филигранно закрасить девушек, буквально сделав их невидимыми

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Среди работ есть те, на которых модели видны сразу, а некоторые придётся поразглядывать не одну минуту, чтобы понять, где тут подвох

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Каждый снимок из серии — это тщательно спланированная работа целой команды профессионалов. Обычно съёмка занимает несколько часов

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Это далеко не первый проект Йорга. На его счету множество рекламных и маркетинговых кампаний в диджитал и на ТВ

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Ну и конечно, немец написал десятки художественных работ. Своими успехами маэстро часто делится в соцсетях

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

По задумке, каждый кадр из серии отражает один из двенадцати календарных месяцев

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

Так что скоро фанаты Дюстервальда и любители искусства смогут купить необычайной красоты календари на 2021 год

Фото © Facebook / Jörg Düsterwald

А удалось ли вам найти всех моделей, спрятанных на кадрах?