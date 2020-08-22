Художник спрятал среди природы 10 голых моделей, и некоторых из них разглядеть почти невозможно

Немецкий художник Йорг Дюстервальд уже более 20 лет использует краски для тела в своих работах
Недавно 56-летний автор представил общественности свой новый арт-проект. На первый взгляд, это серия восхитительных пейзажей, но внимательный зритель сможет усмотреть на них обнажённых моделей
Дюстервальд использовал свой талант, чтобы филигранно закрасить девушек, буквально сделав их невидимыми
Среди работ есть те, на которых модели видны сразу, а некоторые придётся поразглядывать не одну минуту, чтобы понять, где тут подвох
Каждый снимок из серии — это тщательно спланированная работа целой команды профессионалов. Обычно съёмка занимает несколько часов
Это далеко не первый проект Йорга. На его счету множество рекламных и маркетинговых кампаний в диджитал и на ТВ
Ну и конечно, немец написал десятки художественных работ. Своими успехами маэстро часто делится в соцсетях
По задумке, каждый кадр из серии отражает один из двенадцати календарных месяцев
Так что скоро фанаты Дюстервальда и любители искусства смогут купить необычайной красоты календари на 2021 год
А удалось ли вам найти всех моделей, спрятанных на кадрах?