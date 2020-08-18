Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Каменских сняла с себя всю одежду посреди поля, признавшись, что это помогает ей вдохновиться

Певица отметила, что раздевается так каждый тёплый месяц.

275

Фото © Instagram / kamenskux

Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото, которое невозможно оставить без внимания. 33-летняя певица сняла с себя всю одежду прямо посреди поля, решив таким образом почувствовать единение с природой. По словам девушки, для неё это уже стало традицией, которую она сохраняет из года в год.

У меня есть традиция: каждый месяц в тёплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда моё тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела

Настя Каменских

Фото © Instagram / kamenskux

Для того чтобы ничего не мешало единению с природой, певица избавляется от одежды и оставляет все тревоги. Впрочем, фанаты артистки, по всей видимости, не стали читать такой длинный пост, а вместо этого принялись обсуждать её фигуру. Среди множества комплиментов нашлись и те, кто остался недовольным столь откровенным фото.

Отличное фото)) почему раньше в таком формате не было ?)👍👍👍🔥🔥🔥

hurshedsuleymanov

Интересно, для чего обнажённой фоткаться? Чтобы снимали? Сколько, интересно, будет это удовольствие стоить?

ocean0001

Ты огонь🔥, но походу некому потушить такой огонь 🔥🔥🔥🔥🔥

shirin__hudoyan

Фото © Instagram / kamenskux

В итоге чистосердечный порыв Насти остался без внимания, но зато откровенное фото за час набрало более 120 тыс. лайков. Стоит отметить, что фанаты уже не раз с неодобрением встречали подобные снимки и советовали ей уделить больше внимания музыке.

Выбор редакции

Loading...