Каменских сняла с себя всю одежду посреди поля, признавшись, что это помогает ей вдохновиться

Настя Каменских поделилась с подписчиками в Instagram откровенным фото, которое невозможно оставить без внимания. 33-летняя певица сняла с себя всю одежду прямо посреди поля, решив таким образом почувствовать единение с природой. По словам девушки, для неё это уже стало традицией, которую она сохраняет из года в год.

У меня есть традиция: каждый месяц в тёплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда моё тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела Настя Каменских

Фото © Instagram / kamenskux

Для того чтобы ничего не мешало единению с природой, певица избавляется от одежды и оставляет все тревоги. Впрочем, фанаты артистки, по всей видимости, не стали читать такой длинный пост, а вместо этого принялись обсуждать её фигуру. Среди множества комплиментов нашлись и те, кто остался недовольным столь откровенным фото.

Отличное фото)) почему раньше в таком формате не было ?)👍👍👍🔥🔥🔥 hurshedsuleymanov

Интересно, для чего обнажённой фоткаться? Чтобы снимали? Сколько, интересно, будет это удовольствие стоить? ocean0001

Ты огонь🔥, но походу некому потушить такой огонь 🔥🔥🔥🔥🔥 shirin__hudoyan

Фото © Instagram / kamenskux