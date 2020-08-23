Волонтёры вырвали хаски из рук хозяина, морившего его голодом, и теперь псом залюбуется каждый

Когда Финна нашли зоозащитники из организации Pet Angels Rescue, Оклахома, США, это было замученное истощённое животное, у которого почти не осталось шерсти. Хаски два года морили голодом, держа в холоде на цепи, пишет Mirror. И в итоге он весил всего около 18 килограммов.

Фото © petangelsrescue

Жестоко обходился с Финном и обрёк его на медленную смерть его собственный хозяин. Мужчина подарил пса своей бывшей жене, когда тот был ещё щенком. Но потом он расстался с супругой и использовал беззащитное животное, чтобы выместить злость и таким образом отомстить бывшей возлюбленной.

Фото © petangelsrescue

Когда Финна наконец освободили из его убийственного плена и повезли в приют, тот свернулся калачиком и проспал в машине два часа. Затем пса показали ветеринарам. Беднягу лечили в том числе от чесотки и паразитов.

Фото © petangelsrescue