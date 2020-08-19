Блогерше внушили, что при таком весе её занятия балетом выглядят отвратительно, но она не сдалась

29-летняя девушка размера plus-size стала объектом травли из-за видео, которые она выкладывает в своём профиле Instagram. Дело в том, что Хлое Эллиотт обожает балет, поэтому записывает тренировки и делится ими со своими 84 тыс. подписчиков. Однако в комментариях под постами люди настолько сильно начали её оскорблять, что жительница Дорсета, Англия, решила отказаться от своего хобби, сообщает Daily Star.
Видео © Instagram / chloeincurve_
После этих комментариев я почувствовала себя никчёмной, ужасной в своём теле. Мне казалось, что я не заслуживаю возможности танцевать и получать от этого удовольствие. Я даже хотела удалить все эти видео. Мне не хотелось выходить на улицу
Хлое Эллиотт
Стоит отметить, что комментаторы действительно словно соревновались в своей жестокости. Один из хейтеров написал: "В танцевальных залах и на сцене никто бы не хотел видеть толстых людей, ползающих вокруг, потеющих и тяжёло падающих после каждого прыжка... Невозможно при избыточном весе показывать эту лёгкость". Другой отметил: "Позаботьтесь лучше о своём здоровье, вместо того чтобы сдаваться и поощрять ожирение".
Впрочем, порой Хлоя использует этот негатив себе во благо. Так, один из подписчиков утверждал, что она никогда не сможет встать на пуанты. И девушка тренировалась день ото дня, чтобы доказать обратное. Нашлись и те, кто поддержал начинания блогерши. Ведь большая часть комментариев под видео состоит из комплиментов. По словам Хлои, именно они и придают ей сил, чтобы не останавливаться.