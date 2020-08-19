На людях — любящий отец, дома — тиран. Вдовца из Москвы обвинили в истязании детей и домогательствах к дочери

Следственный комитет России расследует дело в отношении 34-летнего жителя Москвы, который на протяжении шести лет издевался над двумя дочерьми и сыном. По данным источника телеканала "360", первое дело о сексуальных домогательствах к 14-летней дочери на мужчину завели в апреле 2020 года.

Сейчас москвич находится в одном из следственных изоляторов города, на него также завели дело об истязаниях. В ходе допроса неделю назад он признался, что в период с осени 2014 по весну 2020 года применял в отношении детей физические наказания. Он по несколько раз в неделю бил несовершеннолетних по голове, рукам и телу, вследствие чего те систематически получали физические и психологические травмы.

По словам одной из соседок, многодетная семья казалась ей благополучной. Женщина никогда не видела на детях следов царапин или побоев. Ребята были хорошо одеты и нормально выглядели.

— Очень добрый был, очень любил свою жену и детей. Дочку любил. Я ни разу не видела, чтобы он плохо относился. Они часто к нам ходили. Он как ребёнок играл с детьми. Он их сильно любил, — призналась собеседница.

У другой женщины, которая живёт на лестничной клетке с дядей детей, о задержанном мужчине сложилось несколько иное мнение. По её словам, отца семейства боялись не только дети, но и его покойная жена. При этом в присутствии посторонних он вёл себя "как одуванчик".

Дети мужчины сейчас находятся в детдоме, их дяде не разрешили оформить опекунство над несовершеннолетними. Дальнейшая судьба ребят пока не известна, расследование продолжается.