Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Внук случайно нашёл на Google-картах трогательный привет от дедушки, который год назад умер от рака

Пользователь Pikabu поделился историей, которая точно не оставит никого равнодушным. Ведь на панорамах Google парень встретил своего деда, которого ещё в прошлом году забрал рак.

1005

Гиф © Giphy

Пост Darksoulr может претендовать на звание одного из самых душещипательных публикаций на Pikabu за последнее время. Парень рассказал, как благодаря современным технологиям он случайно встретил своего деда, который умер в конце 2019-го. Молодому человеку нужно было ехать в неизвестный район города, поэтому перед этим он решил посмотреть местность на панорамах Google. Но тут ему пришла другая идея.

Я решил переместиться из любопытства в свои дворы, посмотреть, может, моя машина будет "в телевизоре", т.к. часто парковался рядом с домом бабушки и дедушки.

В течение многих лет, как им дали квартиру, я приезжал или приходил пешком 3 остановки и часто встречал по пути либо бабушку, либо деда, идущих в магазин или обратно. И вот я листаю свою тропу и вижу...

Darksoulr

Фото © Pikabu / Darksoulr

На до боли знакомой дороге парень встретил своего деда, который шёл в магазин и, должно быть, спрашивал у своей любимой жены, чего ещё нужно прихватить. Может, рыбы для любимых бутербродов внука или пирожных "картошка", предполагает Darksoulr. Панорама была сделана в августе 2019 года. Меньше чем через два месяца дедушки не стало.

В октябре 2019-го его забрала онкология кишечника... На момент фото он уже ходил с мешками в животе после операции...

Darksoulr

В комментариях под вирусным постом автор рассказал, что бабушка и дедушка для него особенные люди, ведь именно они его растили. Только они вкладывали всё возможное в молодого человека, чтобы он вырос достойным человеком.

Надеюсь, я хоть немного был достойным внуком для него и помогал. Но вы знаете, есть всегда моменты, за которые стыдно. Очень тяжело вспоминать, как они меня ждали, но я был у них почти каждый день. Во многом им помогал, но люди другой закалки, и дед до последнего, как видно на фото, предпочитал делать всё своими силами. Спасибо тебе, дед!

Darksoulr

Гиф © Giphy

Парень пообещал, что сегодня же дойдёт до бабушки и вместе они посмотрят старые альбомы с фотографиями.

Спасибо картам, что я снова, пусть и в виртуальной реальности, топая до дома, где всегда уют, встретил своего деда!

Darksoulr

Пришельцы среди нас. На панорамах Google нашли бородатого инопланетянина

47-летняя Стиви Холл собралась на рождественский рынок в Бирмингеме, Германия. Но прежде чем поехать туда, женщина решила посмотреть, есть ли поблизости парковочные места на панорамах Google street view. Об этом она пожалела.

Выбор редакции

Loading...