Внук случайно нашёл на Google-картах трогательный привет от дедушки, который год назад умер от рака

Я решил переместиться из любопытства в свои дворы, посмотреть, может, моя машина будет "в телевизоре", т.к. часто парковался рядом с домом бабушки и дедушки.

В течение многих лет, как им дали квартиру, я приезжал или приходил пешком 3 остановки и часто встречал по пути либо бабушку, либо деда, идущих в магазин или обратно. И вот я листаю свою тропу и вижу...