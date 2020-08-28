Боится за себя и фанатов. Олимпийский чемпион Ханю отказался от серии Гран-при из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю не будет принимать участие в серии Гран-при в этом сезоне. Японский спортсмен аргументировал свой отказ от соревнований боязнью заразиться коронавирусом. По словам Ханю, если он согласиться соревноваться, то это увеличит риск заболеть не только для него самого, но и для его многочисленной армии болельщиков, которая обычно следует за своим кумиром по всему миру.

— В случае моего участия есть вероятность, что многие люди будут путешествовать и собираться вместе, из-за чего риск заражения возрастёт. Темпы роста числа заражённых в мире не замедляются, и это не должно спровоцировать распространение инфекции. Если мой отказ от соревнований может стать способом защиты от распространения коронавируса, он может стать одним из действий, которые поспособствуют прекращению пандемии, — цитирует Ханю Федерация фигурного катания Японии.