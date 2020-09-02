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В бельгийском фонтане работники обнаружили шкатулку, в которой хранилось сердце бывшего мэра

Старая городская легенда бельгийского Вервье оказалась правдой. Во время ремонта старинного фонтана работники обнаружили шкатулку. Внутри их ждала жуткая находка.

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Фото © verviers

Внутри одного из камней верхней части фонтана нашли цинковую коробку. Внутри хранилась банка с заспиртованным сердцем. Орган принадлежал бывшему мэру города Пьеру Давиду, погибшему в 1839 году. Однако гравировка на шкатулке гласит, что законсервированное сердце поместили в фонтан только 25 июня 1883-го.

Фото © verviers

Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо у бюста Пьера Давида. За камнем, который мы удалили во время ремонта фонтана

Максим Дегей

Член городского управления по общественным работам

Работники, обнаружившие шкатулку, заметили, что, несмотря на 137 лет, проведённые в воде, гроб находился "действительно в безупречном состоянии".

Фото © verviers

Пьер Давид был первым мэром Вервье. Он умер в 1839 году, работая на своём сеновале, в возрасте 68 лет. Власти города учредили фонд для сбора памятника в его честь. С согласия его семьи хирурги удалили сердце покойника, чтобы его можно было похоронить. Но, чтобы собрать достаточную сумму денег на монумент, ушло не одно десятилетие, пишет BBC.

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