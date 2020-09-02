В бельгийском фонтане работники обнаружили шкатулку, в которой хранилось сердце бывшего мэра

Внутри одного из камней верхней части фонтана нашли цинковую коробку. Внутри хранилась банка с заспиртованным сердцем. Орган принадлежал бывшему мэру города Пьеру Давиду, погибшему в 1839 году. Однако гравировка на шкатулке гласит, что законсервированное сердце поместили в фонтан только 25 июня 1883-го.
Фото © verviers
Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо у бюста Пьера Давида. За камнем, который мы удалили во время ремонта фонтана
Максим Дегей
Член городского управления по общественным работам
Работники, обнаружившие шкатулку, заметили, что, несмотря на 137 лет, проведённые в воде, гроб находился "действительно в безупречном состоянии".
Фото © verviers
Пьер Давид был первым мэром Вервье. Он умер в 1839 году, работая на своём сеновале, в возрасте 68 лет. Власти города учредили фонд для сбора памятника в его честь. С согласия его семьи хирурги удалили сердце покойника, чтобы его можно было похоронить. Но, чтобы собрать достаточную сумму денег на монумент, ушло не одно десятилетие, пишет BBC.
WOW-news
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