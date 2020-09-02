Путин поздравил с 85-летним юбилеем Валентина Гафта
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Президент пожелал актёру и его родным здоровья, бодрости духа и благополучия.
Российский лидер Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщается на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что актёр театра и кино принадлежит к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей.
— Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу — значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества, — подчеркнул Путин.
Президент пожелал Гафту и его близким благополучия, бодрости духа и здоровья.
Напомним, в августе 2019 года актёр театра и кино Валентин Гафт попал в больницу. Позже его супруга подтвердила, что артист перенёс инсульт, в результате чего его тело было частично парализовано.