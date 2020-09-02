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Регион
Опубликовано 2 сентября 2020, 08:29
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Путин поздравил с 85-летним юбилеем Валентина Гафта

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент пожелал актёру и его родным здоровья, бодрости духа и благополучия.

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актёр театра и кино принадлежит к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей.

Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу — значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества, — подчеркнул Путин.

Супруга актёра Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта
Супруга актёра Валентина Гафта рассказала о его состоянии после инсульта

Президент пожелал Гафту и его близким благополучия, бодрости духа и здоровья.

Напомним, в августе 2019 года актёр театра и кино Валентин Гафт попал в больницу. Позже его супруга подтвердила, что артист перенёс инсульт, в результате чего его тело было частично парализовано.

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Эмила Сидорова
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