Путин поздравил с 85-летним юбилеем Валентина Гафта

Президент пожелал актёру и его родным здоровья, бодрости духа и благополучия.

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста РСФСР Валентина Гафта, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что актёр театра и кино принадлежит к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей.

— Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу — значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества, — подчеркнул Путин.

Президент пожелал Гафту и его близким благополучия, бодрости духа и здоровья.