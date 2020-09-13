Мама сделала из 2-летней дочери блогершу, но всю славу испортила цена её модного гардероба

Осторожно, дети на карантине! 10 сюрпризов, после которых родители поседели в момент Компания по продаже диванов и ковров ScS спросила у своих покупателей с детьми, как изоляция повлияла на их жизнь и какими выходками отличились малыши за это время. Десятки людей поделились своими историями, и в подборке ниже — 10 самых забавных из них.