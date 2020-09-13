Мама сделала из 2-летней дочери блогершу, но всю славу испортила цена её модного гардероба

Аните Феликс всего два года, но у неё уже больше 12 тысяч подписчиков в Instagram. Всё благодаря её регулярным постам в новых нарядах от известных брендов. Конечно, сама малышка едва ли смогла бы создать такой успешный блог. За концепцию и контент целиком и полностью отвечает её мама Йорба Линда из Калифорнии, США.
Когда она родилась, я начала публиковать пару фото в месяц и тогда заметила большой интерес, который проявляли другие пользователи Instagram. Снимки постоянно репостили
Так моя страница медленно превратилась в аккаунт Аниты. Она появляется на многих популярных Instagram-профилях и в магазинах дизайнерской одежды для детей. Сама я всегда была частым гостем роскошного универмага Saks Fifth Avenue, и именно там зародилась любовь к дизайнерской одежде
Мама рассказывает, что потратила на наряды дочурке не меньше 20 тысяч долларов, а это почти полтора миллиона рублей. Неудивительно, ведь большая часть гардероба маленькой блогерши — это люксовые бренды вроде Balmain, Gucci, Versace, Fendi и Givenchy, пишет Daily Mail.
Гардероб Аниты на 95 процентов дизайнерский и стоит 20 тысяч долларов — в этом мире много людей, у которых нет возможности покупать своим детям дизайнерскую одежду, но я иду на это, ведь хочу дать ей самое лучшее
И хоть поклонников у малышки немало, хейтеров тоже достаточно. В комментариях часто пишут, что мама слишком много тратит на ребёнка. Конечно, Йорба с хейтерами не согласна.
Мы получаем много негативных отзывов от людей, которые думают, что я трачу на неё слишком много. Они думают, что это пустая трата денег. Но лично я бы хотела вырасти на дизайнерской одежде, поэтому, коль скоро у меня есть такая возможность, я делаю то, что я считаю лучшим для меня и моей дочери