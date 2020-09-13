Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Блогер дважды на видео предсказал появление молнии, но его реакция смогла затмить даже это чудо

Майк просто снимал видео в приложении TikTok ни о чём, когда грянул гром.

251

Видео © TikTok / mikepanero

Популярный блогер Майк Панеро из Калифорнии, США, своими забавными роликами в сервисе TikTok смог заработать один миллион подписчиков и 43,1 миллиона лайков. И львиную долю из них он получил за поразительные видео, где парень предсказывает появление молнии. В первом ролике Майк стоит ночью на балконе и объясняет зрителям, что не может заснуть, потому что на улице гром и молнии. И на слове "молния" позади парня сверкает одна, будто призванная его словами.

Видео © TikTok / mikepanero

Но реакция Майка едва не затмила такое удивительное событие. Парень и в других видео вёл себя забавно, но на этот раз ему удалось ещё выше поднять планку. Следом он опубликовал второй ролик, на котором чудо повторилось и блогеру удалось призвать вторую молнию. Как это получилось — он не понимает. Может быть, у него открылись экстрасенсорные способности, пишет Daily Dot.

Бро, да я прям экстрасенс!

Майк Панеро

Видео © TikTok / mikepanero

В комментариях зрители, как только пришли в себя от изумления, принялись шутить, что объявился сын Тора. Но многие отметили, что Майк неправильно назвал явление. В ролике он сказал thunder, что переводится как "гром", хотя на самом деле это была молния (lightning). Но блогер пояснил, что он всё понимает, что тогда был очень взбудоражен, а ещё дислексия и синдром дефицита внимания и гиперактивности не слишком помогли ситуации.

Фото © Instagram / mikepanero

Фото © Instagram / mikepanero

В общей сложности эти ролики набрали 2,2 миллиона лайков и 10,3 миллиона просмотров. Майк даже выпустил третий, но на этот раз у него не получилось вызвать молнию, потому что начался сильный дождь. Парень сильно промок, но подписчики засчитали его попытку, утешив тем, что иногда случаются осечки.

Парень сделал предложение девушке, выбрав для этого одновременно самое худшее и смешное место

Пара даже сделала фото, но их лучше никому не показывать, чтобы не усугублять своё положение.

Выбор редакции

Loading...