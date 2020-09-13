Популярный блогер Майк Панеро из Калифорнии, США, своими забавными роликами в сервисе TikTok смог заработать один миллион подписчиков и 43,1 миллиона лайков. И львиную долю из них он получил за поразительные видео, где парень предсказывает появление молнии. В первом ролике Майк стоит ночью на балконе и объясняет зрителям, что не может заснуть, потому что на улице гром и молнии. И на слове "молния" позади парня сверкает одна, будто призванная его словами.
Но реакция Майка едва не затмила такое удивительное событие. Парень и в других видео вёл себя забавно, но на этот раз ему удалось ещё выше поднять планку. Следом он опубликовал второй ролик, на котором чудо повторилось и блогеру удалось призвать вторую молнию. Как это получилось — он не понимает. Может быть, у него открылись экстрасенсорные способности, пишет Daily Dot.
Бро, да я прям экстрасенс!
В комментариях зрители, как только пришли в себя от изумления, принялись шутить, что объявился сын Тора. Но многие отметили, что Майк неправильно назвал явление. В ролике он сказал thunder, что переводится как "гром", хотя на самом деле это была молния (lightning). Но блогер пояснил, что он всё понимает, что тогда был очень взбудоражен, а ещё дислексия и синдром дефицита внимания и гиперактивности не слишком помогли ситуации.
Фото © Instagram / mikepanero
В общей сложности эти ролики набрали 2,2 миллиона лайков и 10,3 миллиона просмотров. Майк даже выпустил третий, но на этот раз у него не получилось вызвать молнию, потому что начался сильный дождь. Парень сильно промок, но подписчики засчитали его попытку, утешив тем, что иногда случаются осечки.
WOW-video
Блогер дважды на видео предсказал появление молнии, но его реакция смогла затмить даже это чудо
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