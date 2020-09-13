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Жена Алека Болдуина похвасталась телом через день после родов, снявшись в нижнем белье

Избранница актёра не боится показывать свою фигуру даже в такой ситуации.

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Фото © Instagram / hilariabaldwin

Алек Болдуин и его супруга Хилария отметили появление на свет их пятого ребёнка. И 36-летняя мама спустя день после знаменательного события решила показать, как выглядит её тело. Девушка опубликовала в "Инстаграме" коллаж, на котором слева предстала во время беременности, а справа — уже в очередной раз став родительницей.

Фото © Instagram / hilariabaldwin

Фото © Instagram / hilariabaldwin

На первом фото фитнес-гуру позировала в нижнем белье, показывая в зеркале большой живот. На втором, после родов, живот ещё не исчез, но заметно уменьшился в размерах. Возлюбленная актёра отметила, что благодарна своему телу за благополучное появление на свет сына.

Фото © Instagram / hilariabaldwin

Фото © Instagram / hilariabaldwin

Однако мнения подписчиков разделились. Одни поздравляли новоиспечённую маму и хвалили за честность. Другие же обвинили Хиларию в пиаре и посоветовали заняться детьми, а не "Инстаграмом".

Почему ты не можешь просто наслаждаться материнством, не выкладывая такие фотографии? Это действительно печально, что ты чувствуешь, что не получаешь достаточного внимания

Reubinasharmasingh

Фото © Instagram / hilariabaldwin

Фото © Instagram / hilariabaldwin

Ты хочешь популярности, показывая своё тело после рождения каждого ребёнка, демонстрируя, что у тебя много детей и ты остаёшься худой. Лучше бы наслаждалась временем с малышами

Giagaby2020

Ты одна из красивейших женщин внутри и снаружи


Finolafilona

Рождению пятого ребёнка предшествовали большие потрясения. Перед этим Хилария два раза беременела, но потеряла обоих малышей.

Фитнес-тренерша честно показала, как выглядит после родов, и это фото вдохновит любую мать

Девушка считает, что путь к красивому телу начинается с любви к себе.

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