Жена Алека Болдуина похвасталась телом через день после родов, снявшись в нижнем белье

Алек Болдуин и его супруга Хилария отметили появление на свет их пятого ребёнка. И 36-летняя мама спустя день после знаменательного события решила показать, как выглядит её тело. Девушка опубликовала в "Инстаграме" коллаж, на котором слева предстала во время беременности, а справа — уже в очередной раз став родительницей.

Фото © Instagram / hilariabaldwin

На первом фото фитнес-гуру позировала в нижнем белье, показывая в зеркале большой живот. На втором, после родов, живот ещё не исчез, но заметно уменьшился в размерах. Возлюбленная актёра отметила, что благодарна своему телу за благополучное появление на свет сына.

Фото © Instagram / hilariabaldwin

Однако мнения подписчиков разделились. Одни поздравляли новоиспечённую маму и хвалили за честность. Другие же обвинили Хиларию в пиаре и посоветовали заняться детьми, а не "Инстаграмом".

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Фото © Instagram / hilariabaldwin

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