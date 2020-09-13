Жена Алека Болдуина похвасталась телом через день после родов, снявшись в нижнем белье

Алек Болдуин и его супруга Хилария отметили появление на свет их пятого ребёнка. И 36-летняя мама спустя день после знаменательного события решила показать, как выглядит её тело. Девушка опубликовала в "Инстаграме" коллаж, на котором слева предстала во время беременности, а справа — уже в очередной раз став родительницей.
На первом фото фитнес-гуру позировала в нижнем белье, показывая в зеркале большой живот. На втором, после родов, живот ещё не исчез, но заметно уменьшился в размерах. Возлюбленная актёра отметила, что благодарна своему телу за благополучное появление на свет сына.
Однако мнения подписчиков разделились. Одни поздравляли новоиспечённую маму и хвалили за честность. Другие же обвинили Хиларию в пиаре и посоветовали заняться детьми, а не "Инстаграмом".
Почему ты не можешь просто наслаждаться материнством, не выкладывая такие фотографии? Это действительно печально, что ты чувствуешь, что не получаешь достаточного внимания
Ты хочешь популярности, показывая своё тело после рождения каждого ребёнка, демонстрируя, что у тебя много детей и ты остаёшься худой. Лучше бы наслаждалась временем с малышами
Ты одна из красивейших женщин внутри и снаружи
Рождению пятого ребёнка предшествовали большие потрясения. Перед этим Хилария два раза беременела, но потеряла обоих малышей.