10 самых мистических явлений, у которых есть простое научное объяснение

Вы до сих пор верите в снежного человека и летающие тарелки? Тогда мы идём к вам! Ranker рассказывает о самых известных мистических явлениях, которые с научной точки зрения не стоят и выеденного яйца.

1. "Живые" камни в Долине Смерти

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Рейстрек-Плайя — высохшее озеро в Калифорнии, знаменитое своими движущимися камнями. Они перемещаются на расстояния до 450 метров без участия человека или животных, оставляя характерные следы на поверхности. Необычное явление связывали с воздействием магнитного поля Земли или даже вмешательством инопланетян, но в 2011 году учёным удалось выяснить истинную причину. Оказалось, что дело в льдинках, которые образуются под камнями после зимних ливней, случающихся в Долине Смерти. Они обеспечивают скольжение, а остальное делает ветер.

2. Места, где не работает гравитация

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Хозяева туристических аттракционов наподобие "Загадочного места" в Санта-Крузе заставляют людей поверить в то, что там не работают законы физики: шары катятся в гору, вода течёт вверх, а люди стоят под углом к поверхности Земли и не падают. Всё дело в оптических иллюзиях, искусственно созданных для того, чтобы произвести впечатление на доверчивых туристов. Учёные выяснили, что виноват наш собственный мозг. Чтобы ориентироваться в пространстве, он отслеживает линию горизонта. Однако, если её нет в поле зрения, эту функцию выполняет непосредственное окружение. Вот почему места с "нарушениями гравитации" находятся на склонах холмов, а если они представляют собой здания, то, как правило, с намеренно перекошенной конструкцией.

3. Череп "звёздного ребёнка"

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В 1999 году писатель Ллойд Пай представил миру доказательство существования внеземной жизни — деформированный череп, который, по его словам, состоял из органических материалов, неизвестных науке. Пай утверждал, что череп принадлежал "звёздному ребёнку" матери с Земли и отца-пришельца. Однако учёные опровергли выводы писателя. Оказалось, что череп принадлежал ребёнку в возрасте около 5 лет с врождённой гидроцефалией, которая и обусловила необычную форму головы. ДНК-тест подтвердил, что останки принадлежат человеку.

4. Круги на полях

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Круги на полях — одна из самых обсуждаемых загадок современности. Первые сообщения о них появляются уже в XVI веке, но объектом всеобщего восхищения они становятся в 1978 году. Именно тогда в Англии один за другим начинают возникать круги, похожие на места приземления летающих тарелок. В 1991 году друзья Дуг Бауэр и Дэйв Чорли признались, что именно они являются их создателями. Один из них стоял, держась за конец верёвки, в то время как другой натягивал противоположный конец до упора и ходил по кругу, обрезая стебли растений. Бауэр и Чорли сообщили, что нарисовали сотни кругов на полях по всей Англии, всегда работая под покровом ночи.

5. Блуждающие огни

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На протяжении многих веков люди сообщали о таинственных огнях, мерцающих над болотами по ночам. Свидетели необычного явления думали, что это духи, застрявшие в нашем мире. Увидеть блуждающий огонь считалось плохой приметой. Но теперь мы знаем, что на самом деле в мифах и легендах разных народов мира речь идёт о болотном газе. Органические вещества, попавшие в болото, разлагаются без участия воздуха. В результате образуется смесь метана, углекислого газа, азота и фосфинов, которая может воспламениться, вырвавшись наружу.

6. Бермудский треугольник

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На протяжении десятилетий моряки, пилоты и путешественники опасались Бермудского треугольника — области Атлантического океана, где при загадочных обстоятельствах пропали без вести по меньшей мере 50 кораблей и 20 самолётов. Истории об исчезновениях в этом районе восходят к середине XIX века. Кто-то считает, что всё дело в магнитном поле Земли, которое мешает работе навигационного оборудования. По другой версии, суда гибнут из-за огромных пузырей метана, появляющихся на поверхности океана. Не стоит сбрасывать со счетов также морских чудовищ, пришельцев и жителей Атлантиды. Впрочем, исследователи выяснили, что многие из зарегистрированных исчезновений на самом деле произошли вне Бермудского треугольника, а число тех, которые действительно случились в этом районе, не превышает среднестатистических значений.

7. Звук из глубин

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В 1997 году исследователи из Национального управления океанографии и атмосферы США зарегистрировали в южной части Тихого океана загадочный низкочастотный звук, который они назвали the bloop. Он напоминал брачный зов кита, и, поскольку его источник находился на расстоянии более пяти тысяч километров от научной станции, появилась версия о встрече с ранее неизвестным морским обитателем. Позже учёные пришли к выводу, что источником необычного звука стал айсберг, отколовшийся от ледника.

8. Летучий голландец

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Практически с тех самых пор, как человек начал бороздить просторы океана, от моряков стали поступать сообщения о таинственных объектах, то и дело возникающих на горизонте. Самым известным из них является "Летучий голландец". Этот призрачный корабль обычно появлялся во время шторма, повергая суеверных моряков в ужас. Масла в огонь добавляли поэты, которые использовали мистический образ судна, обречённого на вечное скитание по волнам, в своих произведениях. Но, скорее всего, моряки видели оптическую иллюзию, известную под названием фата-моргана. Она возникает из-за преломления лучей света, проходящих через холодный слой воздуха над водной поверхностью и более тёплый слой, располагающийся чуть выше.

9. Йети

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На протяжении тысячелетий жители Гималаев были убеждены, что рядом с ними обитает загадочное двуногое обезьяноподобное существо — йети. Впрочем, никаких реальных доказательств его существования представлено не было. В 2016 году команда биологов из Университета Буффало исследовала волосы, кости, частицы кожи и экскременты, предположительно принадлежащие йети. Анализ ДНК показал, что биологические образцы в основном имеют отношение к гималайским бурым медведям или чёрным медведям.

10. Лох-несское чудовище

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