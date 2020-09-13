Рыжий кот приходит в университет, чтобы поспать на парах, и это зрелище заставит улыбнуться любого

В "Твиттере" стал популярным пост юзера из Японии с ником animalkyat, где тот рассказал о необычном учащемся, посещающем местный университет. На кадрах предстал очаровательный рыже-белый кот, которому, судя по всему, в учебном заведении позволено всё.

Фото © Twitter / animalkyat

Пушистик приходит на лекции, чтобы поспать на парте. Да и вообще, сон может сморить усатого везде, даже по пути. А иногда кот всё же вспоминает, где находится, и с любопытством смотрит на экран.

Фото © Twitter / _nao_michi_

Вскоре к рассказу о пушистике подключились и другие студенты, которым доводилось с ним сталкиваться. Они подтвердили, что кот вёл себя довольно эксцентрично и появлялся в самых неожиданных местах: катался среди мусорных пакетов, играл с укрытыми деревьями.

Фото © Twitter / _nao_michi_

Но все сошлись в одном: не полюбить четверолапого было довольно сложно. По рассказам, кота зовут Понта и он поселился в студенческом городке в 2017 году или даже раньше, пишет Worldofbuzz. И для учащихся стал чем-то вроде негласного символа университета.

Фото © Twitter / 3lv_b