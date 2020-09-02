Всё или ничего для Зелима Имадаева. Ждём самый главный бой чеченского нокаутера​ ​в UFC​

Для 40-летнего Оверима предстоящий поединок станет 66-м в профессиональной карьере, начало которой было положено ещё в далёком 1999 году.

За два десятилетия Алистер стал большой звездой смешанных единоборств, героически принимая сражения с самыми опасными бойцами планеты. В​ UFC​ карьера голландца получилась не очень гладкой: Разрушитель так и не смог примерить на своей талии пояс чемпиона, сменяя победы поражениями.

В последние годы Оверим изменил тактику ведения поединков, став более чем осторожным бойцом. Пожертвовав зрелищностью в угоду результату, Алистер одержал две уверенные победы над россиянами: в 2018-м — над Сергеем Павловичем и в 2019-м — над Алексеем Олейником. Ветеран был близок к победе и в своём следующем выступлении, но, к разочарованию своих болельщиков, за четыре секунды до финального гонга пропустил нокаутирующий удар от могучего Жаирзиньо Розенстрайка.

В крайнем выступлении Разрушитель смог закрыть поражение, отправив в технический нокаут Уолта Харриса. И стоит только удивляться, как Оверим умудрился выжить по итогам первого раунда. На этот раз соперником опытного бойца станет бразилец с японскими корнями Аугусто Сакаи (15-1-1).

Ветеран турниров​ Bellator​ попал в​ UFC​ через участие в шоу "Претендент Даны Уайта" в 2018 году. В восьмиугольнике Аугусто провёл четыре поединка, демонстрируя на данный момент стопроцентный результат. Чейз Шерман и Марчин Тыбура были повержены без вопросов, а вот Андрей Орловский и Благой Иванов резонно могут возразить судейскому вердикту…

Сакаи занимает девятую строчку рейтинга организации и в случае успеха в этот уик-энд вполне может рассчитывать на попадание в пятёрку лучших, в то же время победа над бразильцем несильно приблизит Оверима к вершине айсберга… По словам голландца, он всё ещё жаждет титула и спотыкаться на проспектах а-ля Сакаи ему просто запрещено! В рамках шоу свой третий поединок в сильнейшей лиге мира проведёт боец из Чечни Зелим Имадаев (8-2-0).

25-летний боец до попадания в​ UFC​ шёл на винстринке из восьми боев, причем все восемь побед были досрочными (нокауты). За океаном карьера россиянина, увы, пока не получается. Зелим проиграл два поединка, уступив по очкам Максу Гриффину и отправившись в нокаут в бою с Дэнни Робертсом.

Следующим противником чеченца станет крайне зрелищный и креативный ударник из Бразилии Мишель Перейра (23-11-0).

26-летний южноамериканец уверенно начал свой путь в восьмиугольнике, эффектно нокаутировав летающим коленом недавнего обидчика Зелима Дэнни Робертса. В последующих выступлениях удача отвернулась от Перейры: Мишель проиграл решением Тристану Коннели и дисквалификацией Диего Санчесу.​

Этот бой — настоящая что ни на есть битва за выживание. Проигравший наверняка распрощается со своей пропиской в​ UFC…

6 сентября станет датой дебюта в промоушене молдавского тяжеловеса Александра Романова (11-0-0). 29-летний Кинг-Конг набил свой впечатляющий рекорд в местной организации​ Eagles​ FC. Среди поверженных Александром соперников можно отметить известного по выступлениям в​ Fight​ Nights​ Global​ дагестанца Султана Муртазалиева, отправленного в нокаут молдавским проспектом во втором раунде в 2018 году.