Всё или ничего для Зелима Имадаева. Ждём самый главный бой чеченского нокаутера​ ​в UFC​

Для 40-летнего Оверима предстоящий поединок станет 66-м в профессиональной карьере, начало которой было положено ещё в далёком 1999 году.
За два десятилетия Алистер стал большой звездой смешанных единоборств, героически принимая сражения с самыми опасными бойцами планеты. В UFC карьера голландца получилась не очень гладкой: Разрушитель так и не смог примерить на своей талии пояс чемпиона, сменяя победы поражениями.
В последние годы Оверим изменил тактику ведения поединков, став более чем осторожным бойцом. Пожертвовав зрелищностью в угоду результату, Алистер одержал две уверенные победы над россиянами: в 2018-м — над Сергеем Павловичем и в 2019-м — над Алексеем Олейником. Ветеран был близок к победе и в своём следующем выступлении, но, к разочарованию своих болельщиков, за четыре секунды до финального гонга пропустил нокаутирующий удар от могучего Жаирзиньо Розенстрайка.
В крайнем выступлении Разрушитель смог закрыть поражение, отправив в технический нокаут Уолта Харриса. И стоит только удивляться, как Оверим умудрился выжить по итогам первого раунда. На этот раз соперником опытного бойца станет бразилец с японскими корнями Аугусто Сакаи (15-1-1).
Ветеран турниров Bellator попал в UFC через участие в шоу "Претендент Даны Уайта" в 2018 году. В восьмиугольнике Аугусто провёл четыре поединка, демонстрируя на данный момент стопроцентный результат. Чейз Шерман и Марчин Тыбура были повержены без вопросов, а вот Андрей Орловский и Благой Иванов резонно могут возразить судейскому вердикту…
Сакаи занимает девятую строчку рейтинга организации и в случае успеха в этот уик-энд вполне может рассчитывать на попадание в пятёрку лучших, в то же время победа над бразильцем несильно приблизит Оверима к вершине айсберга… По словам голландца, он всё ещё жаждет титула и спотыкаться на проспектах а-ля Сакаи ему просто запрещено! В рамках шоу свой третий поединок в сильнейшей лиге мира проведёт боец из Чечни Зелим Имадаев (8-2-0).
25-летний боец до попадания в UFC шёл на винстринке из восьми боев, причем все восемь побед были досрочными (нокауты). За океаном карьера россиянина, увы, пока не получается. Зелим проиграл два поединка, уступив по очкам Максу Гриффину и отправившись в нокаут в бою с Дэнни Робертсом.
Следующим противником чеченца станет крайне зрелищный и креативный ударник из Бразилии Мишель Перейра (23-11-0).
26-летний южноамериканец уверенно начал свой путь в восьмиугольнике, эффектно нокаутировав летающим коленом недавнего обидчика Зелима Дэнни Робертса. В последующих выступлениях удача отвернулась от Перейры: Мишель проиграл решением Тристану Коннели и дисквалификацией Диего Санчесу.
Этот бой — настоящая что ни на есть битва за выживание. Проигравший наверняка распрощается со своей пропиской в UFC…
6 сентября станет датой дебюта в промоушене молдавского тяжеловеса Александра Романова (11-0-0). 29-летний Кинг-Конг набил свой впечатляющий рекорд в местной организации Eagles FC. Среди поверженных Александром соперников можно отметить известного по выступлениям в Fight Nights Global дагестанца Султана Муртазалиева, отправленного в нокаут молдавским проспектом во втором раунде в 2018 году.
Соперником Романова в Лас-Вегасе станет опытнейший бразилец Маркус Рожерио де Лима (17-6-1). В UFC 35-летний боец провёл 10 поединков (6-4). Среди обидчиков бразильца — россияне Никита Крылов и Гаджимурад Антигулов.
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