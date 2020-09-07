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Парень включил камеру, чтобы узнать о происходящем в доме, но увиденное нисколько его не успокоило

На Reddit в разделе Ghosts парень показал записи камеры, когда его не было дома. Судя по комментариям, это ещё одно задокументированное доказательство существования привидений.

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Кадр из видео © Reddit / blin11

Недавно пользователю Reddit пришлось обратиться к другим обитателям соцсети с просьбой разобраться с чертовщиной, творящейся у него дома. Парень поставил камеры с датчиком движения, и то, что он увидел, совсем его не обрадовало. Рассказы соседа о беспричинно хлопающих дверях оказались правдой.

Наша камера движения наконец-то уловила то, о чём мне постоянно рассказывал мой сосед по комнате

blin11

Видео © Reddit / blin11

Я и мой сосед по комнате работаем в разные смены (я с 8 до 16, а он — с 11 до 20). Он рассказал мне, что, когда собирается утром, он слышит, как дверь открывается и закрывается. Мы предполагали, что это просто ещё один наш сосед. Обычно я не включаю камеры системы охраны, но он в отпуске, поэтому они включены всегда, пока меня нет дома. То, что я увидел на записи... думаю, всё не просто так. У вас есть какие-нибудь объяснения этому?

blin11

Конечно, первым и самым распространённым вариантом комментаторов было далеко не потустороннее вмешательство. Большинство пользователей склонились к варианту, что "мистические" хлопки двери — это работа сквозняка, кондиционера или на крайний случай — вентилятора. Однако автор уверил — ничего из этого в доме нет.

Обновление: после того как я увидел запись, я пришёл домой с работы и детально рассмотрел дверь. Она была полностью закрыта, как я и оставил её сегодня утром. Я не увидел ничего странного, мой сосед также никаких вентиляторов рабочих не оставлял

blin11

Кадр из видео © Reddit / blin11

Прийти к консилиуму, что за странные движения запечатлела камера, так и не удалось. Единственное, в чём согласились все пользователи, — это то, что кадры действительно жуткие.

По крайней мере, у вас вежливый призрак. Закрывает дверь после открытия

StupidFlandrs

Выглядит жутко. А что, если тут живёт ещё кто-то, а вы об этом и не знаете?

Able_Education

В комментариях автор отметил, что в скором времени он поставит камеру с обратной стороны двери, чтобы расставить в этой истории все точки над i, пишет Daily Star.

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