Парень включил камеру, чтобы узнать о происходящем в доме, но увиденное нисколько его не успокоило

Я и мой сосед по комнате работаем в разные смены (я с 8 до 16, а он — с 11 до 20). Он рассказал мне, что, когда собирается утром, он слышит, как дверь открывается и закрывается. Мы предполагали, что это просто ещё один наш сосед. Обычно я не включаю камеры системы охраны, но он в отпуске, поэтому они включены всегда, пока меня нет дома. То, что я увидел на записи... думаю, всё не просто так. У вас есть какие-нибудь объяснения этому?

blin11