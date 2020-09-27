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Категорий: 17

Девушка так увлеклась похудением, что теперь её кукольная талия вызывает у прохожих страх

Американка была недовольна своим телом, но просто похудеть ей было недостаточно. С помощью корсетов девушка сделала себе осиную талию, от которой шарахаются прохожие.

Фото © Twitter / SchengenStory

Молодая мама Сэмми Уилсон из Джорджии, США, ещё в конце 2018-го весила 91 килограмм, но эта ситуация девушку нисколько не устраивала. Тогда она поставила для себя новую цель — идеальная фигура. Всего за несколько месяцев девушка похудела на несколько размеров, но и тогда американка не осталась довольной. По её мнению, она была "слишком квадратной". Тогда пришло время отчаянных мер — в ход пошли корсеты.

Фото © Twitter / SchengenStory

Фото © Twitter / SchengenStory

Следующие полтора года девушка постепенно уменьшала обхват талии, каждый день больше половины суток проводя в корсетах. И это дало свои плоды — 17 месяцев Сэмми хватило, чтобы комфортно помещаться в корсет с обхватом 38 сантиметров. И хоть американка теперь собой довольна, прохожие часто реагируют на неё неадекватно.

Фото © Twitter / SchengenStory

Фото © Twitter / SchengenStory

Когда я хожу по магазинам, люди часто глазеют на меня. Иногда даже останавливают и спрашивают, почему моя талия такая тонкая и не больно ли это. Некоторые называют меня странной, фриком, уродиной или просто спрашивают, зачем я делаю это с собой

Сэмми Уилсон

Фото © Twitter / SchengenStory

Фото © Twitter / SchengenStory

Без корсета талия Сэмми заметно больше — 54 сантиметра. Хотя и это значение намного меньше, чем норма для взрослой женщины. Американка уверена, что беспокойства людей по поводу вреда корсета здоровью сильно преувеличены. Девушка советует сконцентрироваться на плюсах его ношения, пишет The Sun.

Несмотря на беспокойства, это даже помогает моему здоровью. Раньше я обожала объедаться. Теперь же корсет не позволяет мне это делать. Он улучшает мою осанку, так что с возрастом у меня точно не будет горба. А ещё он помогает метаболизму

Сэмми Уилсон

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