Девушка так увлеклась похудением, что теперь её кукольная талия вызывает у прохожих страх

Молодая мама Сэмми Уилсон из Джорджии, США, ещё в конце 2018-го весила 91 килограмм, но эта ситуация девушку нисколько не устраивала. Тогда она поставила для себя новую цель — идеальная фигура. Всего за несколько месяцев девушка похудела на несколько размеров, но и тогда американка не осталась довольной. По её мнению, она была "слишком квадратной". Тогда пришло время отчаянных мер — в ход пошли корсеты.

Фото © Twitter / SchengenStory

Следующие полтора года девушка постепенно уменьшала обхват талии, каждый день больше половины суток проводя в корсетах. И это дало свои плоды — 17 месяцев Сэмми хватило, чтобы комфортно помещаться в корсет с обхватом 38 сантиметров. И хоть американка теперь собой довольна, прохожие часто реагируют на неё неадекватно.

Фото © Twitter / SchengenStory

Когда я хожу по магазинам, люди часто глазеют на меня. Иногда даже останавливают и спрашивают, почему моя талия такая тонкая и не больно ли это. Некоторые называют меня странной, фриком, уродиной или просто спрашивают, зачем я делаю это с собой Сэмми Уилсон

Фото © Twitter / SchengenStory

Без корсета талия Сэмми заметно больше — 54 сантиметра. Хотя и это значение намного меньше, чем норма для взрослой женщины. Американка уверена, что беспокойства людей по поводу вреда корсета здоровью сильно преувеличены. Девушка советует сконцентрироваться на плюсах его ношения, пишет The Sun.