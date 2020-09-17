"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв одной из самых слабых команд турнира

Московское "Динамо" проиграло тбилисскому "Локомотиву" в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со счётом 1:2. Российская команда провела отличный первый тайм, но полностью провалила вторые 45 минут. Единственный гол динамовцы забили с пенальти в самой концовке встречи. 11-метровый реализовал Николай Комличенко.

К сожалению, "Динамо" выбывает из еврокубков, проиграв одной из самых низких по рейтингу команд Лиги Европы. До этого москвичи пять лет не выступали на европейской арене.