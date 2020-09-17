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"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв одной из самых слабых команд турнира

До этого динамовцы целых пять лет не играли в еврокубках.

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Фото © ФК "Динамо"

Московское "Динамо" проиграло тбилисскому "Локомотиву" в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со счётом 1:2. Российская команда провела отличный первый тайм, но полностью провалила вторые 45 минут. Единственный гол динамовцы забили с пенальти в самой концовке встречи. 11-метровый реализовал Николай Комличенко.

К сожалению, "Динамо" выбывает из еврокубков, проиграв одной из самых низких по рейтингу команд Лиги Европы. До этого москвичи пять лет не выступали на европейской арене.

Лига Европы

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

"Локомотив Тбилиси" — "Динамо" — 2:1

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