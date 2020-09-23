Бегун прямо перед финишем перепутал поворот, но поступок его соперника вернул веру в людей

Главным героем соревнования стал спортсмен, который даже не вошёл в тройку финалистов. Причём сделал он это по своему желанию. Испанский триатлонист Диего Ментрида на последнем этапе гонки отставал от британца Джеймса Тигла. И тут за секунды до финиша фортуна улыбнулась испанцу — англичанин не разобрался с направлением и влетел в ограждение. Тогда для Диего оставалось лишь переступить финишную черту, но у него была другая идея.