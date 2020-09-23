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Бегун прямо перед финишем перепутал поворот, но поступок его соперника вернул веру в людей

Недавно в Испании прошёл Santander 2020. За считаные метры перед самым финишем один из явных фаворитов соревнования влетел в ограждение, что, казалось, разрушило его шансы на призовое место. Но мужчине повезло с соперником.

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Кадры из видео © YouTube / Top Perfects

Главным героем соревнования стал спортсмен, который даже не вошёл в тройку финалистов. Причём сделал он это по своему желанию. Испанский триатлонист Диего Ментрида на последнем этапе гонки отставал от британца Джеймса Тигла. И тут за секунды до финиша фортуна улыбнулась испанцу — англичанин не разобрался с направлением и влетел в ограждение. Тогда для Диего оставалось лишь переступить финишную черту, но у него была другая идея.

Кадры из видео © YouTube / Top Perfects

Вместо того чтобы воспользоваться подарком судьбы, Диего дождался Тигла и пропустил его к финишу первым. И только затем пересёк черту. По словам испанца, поступить по-другому он не мог, пишет Daily Mail.

Он весь путь бежал впереди меня, и он заслужил это место. Я просто не мог позволить себе использовать его ошибку

Диего Ментрида

Кадры из видео © YouTube / Top Perfects

Кадры из видео © YouTube / Top Perfects

Британец поблагодарил своего соперника за подаренное третье место. Прямо на финише мужчины пожали друг другу руки. Такое событие не прошло незамеченным. Пользователи Сети также оценили благородный поступок испанца.

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