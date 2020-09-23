Бегун прямо перед финишем перепутал поворот, но поступок его соперника вернул веру в людей

Главным героем соревнования стал спортсмен, который даже не вошёл в тройку финалистов. Причём сделал он это по своему желанию. Испанский триатлонист Диего Ментрида на последнем этапе гонки отставал от британца Джеймса Тигла. И тут за секунды до финиша фортуна улыбнулась испанцу — англичанин не разобрался с направлением и влетел в ограждение. Тогда для Диего оставалось лишь переступить финишную черту, но у него была другая идея.
Вместо того чтобы воспользоваться подарком судьбы, Диего дождался Тигла и пропустил его к финишу первым. И только затем пересёк черту. По словам испанца, поступить по-другому он не мог, пишет Daily Mail.
Он весь путь бежал впереди меня, и он заслужил это место. Я просто не мог позволить себе использовать его ошибку
Британец поблагодарил своего соперника за подаренное третье место. Прямо на финише мужчины пожали друг другу руки. Такое событие не прошло незамеченным. Пользователи Сети также оценили благородный поступок испанца.
Достойно уважения. Превосходный атлет и замечательный человек
Парень показал настоящий класс, и это дороже, чем то, что теперь он стал на позицию ниже. Должен отметить, парень из Великобритании был совершенно разбитым, в то время как испанец выглядел, словно у него ещё полно энергии
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