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Косплеерша из Москвы воплощает в реальность мечты геймеров, но смотреть можно лишь тем, кому есть 18

Своей работой Алина покорила сердца не только соотечественников, но и пользователей Сети со всего мира.

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Фото © Instagram / japp_leack

Алина Бекер — косплеерша из Москвы, которая прославилась благодаря своим откровенным фотосессиям

Фото © Instagram / japp_leack

Фото © Instagram / japp_leack

Девушку можно легко назвать мечтой любого гика, ведь в её репертуаре — только самые любимые персонажи

Фото © "ВКонтакте" / Alina Becker и Instagram / japp_leack

Фото © "ВКонтакте" / Alina Becker и Instagram / japp_leack

Алина любит классику аниме, например Neon Genesis Evangelion, из которой она успела повторить образы Аски Лэнгли Сорью и Мисато Кацураги

Фото © Instagram / japp_leack

Фото © Instagram / japp_leack

Но её сердце навсегда отдано популярным играм: League of Legends, NieR: Automata и серии Final Fantasy

Фото © Instagram / japp_leack и "ВКонтакте" / Alina Becker

Фото © Instagram / japp_leack и "ВКонтакте" / Alina Becker

Своими красивыми и стильными фото Алина смогла добиться привязанности 107 тыс. человек, подписавшихся на её инстаграм

Фото © Instagram / japp_leack

Фото © Instagram / japp_leack

Косплей этой красавицы — серьёзный повод, чтобы влюбиться: 10 образов, которые сводят с ума

И хоть некоторые костюмы выглядят простыми, девушка тратит на них не один час.

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