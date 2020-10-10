Косплеерша из Москвы воплощает в реальность мечты геймеров, но смотреть можно лишь тем, кому есть 18

Алина Бекер — косплеерша из Москвы, которая прославилась благодаря своим откровенным фотосессиям
Девушку можно легко назвать мечтой любого гика, ведь в её репертуаре — только самые любимые персонажи
Фото © "ВКонтакте" / Alina Becker и Instagram / japp_leack
Алина любит классику аниме, например Neon Genesis Evangelion, из которой она успела повторить образы Аски Лэнгли Сорью и Мисато Кацураги
Но её сердце навсегда отдано популярным играм: League of Legends, NieR: Automata и серии Final Fantasy
Фото © Instagram / japp_leack и "ВКонтакте" / Alina Becker
Своими красивыми и стильными фото Алина смогла добиться привязанности 107 тыс. человек, подписавшихся на её инстаграм
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